Χιλιάδες κόσμος βρέθηκε στη Νίκαια για το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Μιχάλης Κουϊνέλης τον τιμά για μία ακόμη φορά με ένα βίντεο από τη συνεργασία τους και τις πρόβες στο στούντιο.

Ρίγη συγκίνησης και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις έρευνες για τα αίτια του θανάτου του να βρίσκονται υπό πλήρη εξέλιξη.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου, ο ερμηνευτής επέστρεψε στην γειτονιά του, τη Νίκαια, εκεί όπου γράφτηκε και ο επίλογος, με την ταφή να πραγματοποιείται σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Από το βράδυ της Κυριακής πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, τραγουδώντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του εκλιπόντος ερμηνευτή.

Λίγες ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία, ο Μιχάλης Κουϊνέλης, ο ιδρυτής των Stavento, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον φίλο και συνεργάτη του, Γιώργο Μαζωνάκη.

Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν δημιουργώντας νέες επιτυχίες, ενώ μάλιστα, το τελευταίο τραγούδι του ερμηνευτή, «Επιπτώσεις», έφερε την υπογραφή του Μιχάλη Κουϊνέλη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος, λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, μίλησε για την επιλογή του τραγουδιού αποκαλύπτοντας το λόγο που ο Γιώργος Μαζωνάκης το επέλεξε, και το βράδυ της Κυριακής δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από τις πρόβες που πραγματοποιούσαν στο στούντιο της ηχογράφησης.

{https://www.tiktok.com/@michalis_stavento/video/7685059071304584470}

Στο συνοδευτικό κείμενο, ο Μιχάλης Κουϊνέλης, πρόσθεσε: «Ας μην τα κρατάω μόνο για εμένα…. Έτσι περνούσαμε στο στούντιο κάθε φορά. Καλό ταξίδι αδερφέ…».