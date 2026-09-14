Λόγω της φωτιάς ήχησε «112» για ετοιμότητα – Aπό αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή δύο ομάδων πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικών οχημάτων.

Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την αποτροπή της επέκτασής της στη δασική περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2099479615219577283}

Ήχησε 112 για τη φωτιά στη Χαλκιδική

{https://x.com/112Greece/status/2099480815918854380}

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην φωτιά της Ελάνης

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελάνη Κασσάνδρας στην Χαλκιδική.Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 1 ελικόπτερο, 6 αεροσκάφη, 80 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα.

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{https://x.com/pyrosvestiki/status/2099485107660669149}

Στις 15:45, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Επίσης ο Δήμος Κασσάνδρας κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας . Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.