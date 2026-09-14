Τρία χρόνια μετά τις συντονισμένες επιδρομές της αστυνομίας της Σιγκαπούρης, τα πολυτελή αντικείμενα τίθενται σε δημοπρασία.

Μετά την εξάρθρωση κυκλώματος που ξέπλενε μαύρο χρήμα ύψους 2,4 δισ. δολαρίων, η Σιγκαπούρη καλείται τώρα να διαθέσει εκατοντάδες πολυτελείς τσάντες.

Σε μία από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις κυκλώματος μαύρου χρήματος στον κόσμο, οι αξιωματούχοι στη Σιγκαπούρη τώρα έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ένα ερώτημα πολλών εκατομμυρίων: τι να κάνουν με τα αυτοκίνητα, τα κοσμήματα και τα χιλιάδες είδη πολυτελείας που κατάσχεσαν κατά τη διάρκεια της έρευνας;

Τρία χρόνια μετά τις συντονισμένες αστυνομικές επιδρομές, με τη συμμετοχή πάνω από 400 αστυνομικών και στόχο εγκληματικά δίκτυα που έκαναν απάτες και παράνομο τζόγο, η απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται πλέον εν μέρει, βαθιά μέσα σε μια μυστική αποθήκη κοντά στο αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης. Σε έναν χώρο χωρίς παράθυρα, όπως μεταδίδει το CNN, καλούνται συλλέκτες για να περιηγηθούν ανάμεσα σε εκατοντάδες πανάκριβα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Αξίας εκατομμυρίων τα κατασχεμένα αντικείμενα

Δαχτυλίδια του οίκου Cartier, περιδέραια Bulgari και αλυσίδες «Kelly» του οίκου Hermes βρίσκονται δίπλα σε τσάντες και αξεσουάρ από πολυτελείς οίκους μόδας όπως Chanel και Louis Vuitton. Τα αντικείμενα είναι τόσα πολλά που θα γίνουν 15 πλειστηριασμοί από τώρα μέχρι και τον επόμενο Μάιο, προκειμένου να μην υπάρξουν διαρροές στην αγορά.

«Ο όγκος των πολυτελών τσαντών και των κοσμημάτων είναι κάτι που δεν βλέπουμε κάθε μέρα» είπε ο Christopher Lanigan-O’Keeffe, συνιδρυτής του οίκου δημοπρασιών Hotlotz. «Ίσως κάποιος να είναι τυχερός και να δει ένα ή δύο κομμάτια σαν αυτά, αλλά όλα μαζί μία μόνο φορά είναι αρκετά σπάνιο» είπε στο CNN.

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Η αστυνομική επιχείρηση σε εθνικό επίπεδο, η οποία διεξήχθη έπειτα από έρευνες δύο ετών, αφορούσε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,4 δισ. δολαρίων. Εκτός από χρηματικά ποσά, και κρυπτονομίσματα η αστυνομία κατάσχεσε ακριβά σπορ αυτοκίνητα, κρασιά, αλκοόλ, ηλεκτρονικές συσκευές, ακόμα και εκατοντάδες Bearbricks, συλλεκτικά γιαπωνέζικα παιχνίδια, η αξία των οποίων μπορεί να φτάσει και εξαψήφιο νούμερο.

Δέκα Κινέζοι, αλλά και υπήκοοι Καμπότζης και Τουρκίας καταδικάστηκαν, μεταξύ άλλων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και πλαστογραφία. Οι δράστες κατείχαν επιχειρήσεις και ακίνητα στη Σιγκαπούρη, όπου, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, διοχέτευαν τα έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονταν από 13 έως 17 μήνες, ωστόσο έκτοτε έχουν όλοι αποφυλακιστεί και απελαθεί.

Κατασχεμένα είδη πολυτελείας επίσης συνδέθηκαν μέσω της έρευνας με 17 υπόπτους, να καταφέρουν να διαφύγουν της σύλληψης. Οι 15 από αυτούς συμφώνησαν να παραδώσουν τα πολυτελή αντικείμενα στη Σιγκαπούρη με αντάλλαγμα να αποσυρθούν τα διεθνή εντάλματα από την Interpol εναντίον τους.

Οι πρώτοι δύο πλειστηριασμοί, που τρέχουν διαδικτυακά μέχρι τα τέλη του μήνα, αναμένεται να συγκεντρώσει ποσό άνω των 3,1 εκατ. δολαρίων, με τα έσοδα να καταλήγουν απευθείας στο δημόσιο ταμείο της Σιγκαπούρης.

Το ακριβότερο αντικείμενο που έχει κατασχεθεί είναι ένα δαχτυλίδι με κίτρινο διαμάντι 15 καρατίων, το οποίο ο οίκος Hotlotz υπολογίζει ότι θα φτάσει τα 237.000 δοκάρια.

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Την ίδια ώρα, μία τσάντα από τη συνεργασία της Louis Vuitton με την εκλιπούσα Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα Yayoi Kusama, έχει ήδη ξεπεράσει τις προσδοκίες και τις εκτιμήσεις του οίκου δημοπρασιών. Η τιμή της έχει ήδη φτάσει στα 31.000 δολάρια. Σε μελλοντικούς πλειστηριασμούς, ο πρώτος εκ των οποίων έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, θα διατεθούν πολυτελή ρολόγια και σχεδόν 250 τσάντες Hermès.

Με πληροφορίες του CNN





