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«Η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό drone», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας.

Ο πολωνικός στρατός ανέσυρε από τη θάλασσα, στις ακτές της Βαλτικής στη βόρεια Πολωνία, drone που φέρεται να είναι ρωσικής προέλευσης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας της χώρας.

Οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έχουν καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου τους από drones, εντείνοντας τους φόβους ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μπορεί να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα κράτους-μέλους της Συμμαχίας.

«Ο στρατός εντόπισε και ανέσυρε drone από τη Βαλτική Θάλασσα, κοντά στην παραλία του Ρουσινόβο, στην περιοχή του Γιαροσλάβιετς», έγραψε στο X ο υπουργός Άμυνας Βουάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

«Η προκαταρκτική εξέταση δείχνει ότι πρόκειται για ρωσικό στρατιωτικό drone», πρόσθεσε.

{https://x.com/KosiniakKamysz/status/2099451291000770805}

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Ο Γιάτσεκ Γκορίσεφσκι, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Διοίκησης των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό TVN24 ότι το drone ενδέχεται να παρασύρθηκε από διεθνή ύδατα και ότι φαίνεται να είναι τύπου Gerbera = ένα φθηνό drone μεγάλης εμβέλειας, κατασκευασμένο από υλικά όπως κόντρα πλακέ και αφρώδες υλικό.

Τα drones Gerbera χρησιμοποιούνται συχνά ως παραπλανητικοί στόχοι, μπορούν όμως να μεταφέρουν και εκρηκτικά.

«Ανασύρθηκε από υδρογραφικό σκάφος στα ανοιχτά του χωριού Ρουσινόβο και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παραλία», δήλωσε ο Γκορίσεφσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι ασφαλείας.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να αναμένουν αύξηση των προκλήσεων από τη Μόσχα.

Χθες, Κυριακή, ρωσικό drone έπληξε επιβατική αμαξοστοιχία κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, λίγο μετά τη διέλευση από την ίδια σιδηροδρομική γραμμή του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Με πληροφορίες από Reuters