«Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στη δημόσια συζήτηση λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ», είπε η Άννα Παπαδοπούλου.

Ένα τεράστιο ζήτημα τίθεται με τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, τόνισε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Άννα Παπαδοπούλου, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», καθώς αγγίζει, όπως είπε, τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισμού.

Συγκεκριμένα, σχολίασε πως η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη για το δίμηνο επίδομα ανεργίας, μόνο προσωπική άποψη δεν ήταν, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις. Στην περίπτωση που ήταν προσωπική και δεν αντικατόπτριζε την πρόταση και το όραμα που ενδεχομένως έχει ο πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας, υπογράμμισε ότι η σωστή αντιμετώπιση θα ήταν η απομάκρυνση του κ. Μαρινάκη από τη θέση του.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μάλιστα χαρακτήρισε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ως «λαγό» διότι σε συνέντευξη του Κ. Μητσοτάκη στον δημοσιογράφο Α. Σρόιτερ, στις 11 Ιουνίου 2024, είχε επισημάνει την ανάγκη να δούμε με ανοιχτό μυαλό την επιδοματική μας πολιτική και το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας.

Πάνω σε αυτό, η Άννα Παπαδοπούλου σημείωσε πως κάτι τέτοιο είναι μια συζήτηση που «από ότι φαίνεται στο εσωτερικό της ΝΔ εξελίσσεται και δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στη δημόσια συζήτηση λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στις οποίες δεν υπήρξε οποιοδήποτε ουσιαστικό μέτρο για το κόστος ζωής και για την ακρίβεια, το οποίο πράγματι την επόμενη μέρα να βοηθήσει τα ελληνικά νοικοκυριά».

Τέλος, κατέληξε πως σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία στην επικοινωνιακή τακτική της ΝΔ. Αφενός μεν, ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν εξαγγέλλει οποιαδήποτε ισχυρή ενέργεια και πρωτοβουλία ώστε να δώσει απαντήσεις στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα - όπως για παράδειγμα την ακρίβεια - και αφετέρου, επιτίθεται από την πρώτη στιγμή στην ΕΛΑΣ για την κοστολόγηση του προγράμματός της, όπου εκεί «τα “μαθηματικά του Ζήκου”, τη μία φορά έβγαλαν το αποτέλεσμα του ύψους στα 13 δις., την άλλη 18 δις., αργότερα φτάσαμε στα 40 και τώρα έχουμε πέσει στα 30 δις.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=FUsVsUZiklg}