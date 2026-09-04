Βίντεο της Άννας Παπαδοπούλου που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ΕΛΑΣ στο Facebook.

«Δίνουμε πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν την περιουσία τους για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης», αναφέρει η Άννα Παπαδοπούλου σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της ΕΛΑΣ στο Facebook.

«Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ώστε να μπορούν να ενταχθούν ξανά στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους», συνεχίζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος και προσθέτει:

«Όσοι κατάφεραν, υπερβάλλοντας δυνάμεις, να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις διαγράφονται από τον Τειρεσία. Και όσοι σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα του 2015 για ρυθμίσεις σε φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή προσαυξήσεων».

{https://www.facebook.com/reel/1601390564766019}