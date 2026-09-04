Ας πούμε πως την εκδήλωση στο Ηράκλειο τις 3 του Σεπτέμβρη την έκανε η ΕΛΑΣ.
Και όλο το τριήμερο της εξόρμησης σε όλους τους νομούς της Κρήτης.
Τι θα έλεγε το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ;
Πολύ περισσότερο που μαζί με τη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ είναι υπερχρεωμένα κόμματα. Χρωστούν μαζί στις τράπεζες ένα ποσό που ισούται όσο δυο με τρία χρόνια ...ΕΚΑΣ!
Ο Τσίπρας πάντως θα δώσει στη δημοσιότητα τα έξοδα της ΕΛΑΣ.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πώς θα ξεχρεώσουν; Πολύ περισσότερο που τα ποσοστά τους στις επόμενες εκλογές θα είναι χαμηλότερα και συνεπώς η κρατική επιχορήγηση μικρότερη;
Γι΄ αυτό μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες...
Ε.Σ.