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Και κατηγορεί την ΕΛΑΣ για τα ...οικονομικά της!

Ας πούμε πως την εκδήλωση στο Ηράκλειο τις 3 του Σεπτέμβρη την έκανε η ΕΛΑΣ.

Και όλο το τριήμερο της εξόρμησης σε όλους τους νομούς της Κρήτης.

Τι θα έλεγε το ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ;

Πολύ περισσότερο που μαζί με τη ΝΔ το ΠΑΣΟΚ είναι υπερχρεωμένα κόμματα. Χρωστούν μαζί στις τράπεζες ένα ποσό που ισούται όσο δυο με τρία χρόνια ...ΕΚΑΣ!

Ο Τσίπρας πάντως θα δώσει στη δημοσιότητα τα έξοδα της ΕΛΑΣ.

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ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πώς θα ξεχρεώσουν; Πολύ περισσότερο που τα ποσοστά τους στις επόμενες εκλογές θα είναι χαμηλότερα και συνεπώς η κρατική επιχορήγηση μικρότερη;

Γι΄ αυτό μεγάλη μπουκιά να τρως, μεγάλη κουβέντα να μην λες...

Ε.Σ.