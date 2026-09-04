Νέα στοιχεία προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων DNA για τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί που έχουν διατυπώσει ο 43χρονος και η 38χρονη από την Κυψέλη σχετικά με τις συνθήκες της υπόθεσης εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της σε σχέση με όσα είχε υποστηρίξει κατά την προανάκριση, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν.

Τι έδειξαν οι εξετάσεις DNA

Νέα στοιχεία προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων DNA για τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το νεκρό βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 38χρονης που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η 15χρονη και ο 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο, ενώ ο 9χρονος είναι μόνο παιδί της Γερμανίδας.

Το συγκεκριμένο εύρημα έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά είχαν τον ίδιο πατέρα.

Αντιφατικές οι καταθέσεις για την παρουσία στο σπίτι

Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των δύο γονέων σχετικά με την παρουσία τους στην κατοικία κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους.

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Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι όλοι βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ η 38χρονη ανέφερε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε από την κατοικία.

Παράλληλα, σημαντικά στοιχεία φαίνεται να προκύπτουν και από τις καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών, οι οποίες αφορούν όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε ακριβώς επήλθε ο θάνατός του.

Όπως ανέφεραν, γνώριζαν επίσης ότι από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.

Έγκυος στον τέταρτο μήνα η 15χρονη

Στο μεταξύ, η 15χρονη φέρεται να έχει καταθέσει ότι διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό, από τον οποίο είναι έγκυος στον τέταρτο μήνα.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που εντοπίστηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.