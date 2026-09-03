Η υπόθεση της Κυψέλης αποτελεί ακόμα ένα τρανό παράδειγμα του κενού ανάμεσα στην παρέμβαση και την προστασία των παιδιών από το οικογενειακό περιβάλλον που θα θέτει σε κίνδυνο.

Η υπόθεση της Κυψέλης δεν ξεκινά από την ημέρα που αποκαλύφθηκε ο θάνατος του βρέφους. Πίσω από την τραγωδία υπάρχουν προηγούμενες αναφορές, εισαγγελικές παρεμβάσεις και περιστατικά που είχαν θέσει στο επίκεντρο την προστασία των παιδιών της οικογένειας. Ήδη από το 2020 είχαν καταγραφεί αναφορές για σοβαρή παραμέληση, ενώ το 2025 τα τρία ανήλικα παιδιά είχαν μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να αναζητηθεί κατάλληλη δομή φιλοξενίας.

Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν αφορά μόνο όσα συνέβησαν σήμερα, αλλά και όσα προηγήθηκαν. Τι έγινε μετά τις πρώτες προειδοποιήσεις; Πώς αξιολογήθηκαν οι πληροφορίες που είχαν φτάσει στις αρμόδιες Αρχές; Και, κυρίως, τι συνέβη με τα παιδιά αφού είχε ήδη κριθεί ότι χρειάζονταν προστασία; Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία υπό το φως των αποκαλύψεων και των μαρτυριών και φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ερώτημα «πόσες προειδοποιήσεις χρειάζονται μέχρι ένα παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο να προστατευτεί πραγματικά;».

Μιλώντας στο Dnews η Κέλλυ Ιωάννου, Διδάκτωρ Ψηφιακής Εγκληματολογίας & Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και Πραγματογνώμονας Δικαστηρίων Αθηνών & Πειραιώς τονίζει ότι «Το 2025 τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν με εισαγγελική εντολή στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», προκειμένου να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον και να βρεθεί δομή φιλοξενίας. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, όσο βρίσκονταν εκεί εν αναμονή της τοποθέτησής τους, ο πατέρας τους τα πήρε παράνομα. Για μένα, εδώ βρίσκεται ένα από τα σοβαρότερα σημεία της υπόθεσης. Γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά δεν ήταν «αόρατα». Δεν ανακαλύψαμε εκ των υστέρων μια οικογένεια για την οποία κανείς δεν γνώριζε τίποτα. Είχαν υπάρξει αναφορές και είχε υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση. Κάποια στιγμή, δηλαδή, το ίδιο το σύστημα έκρινε ότι τα παιδιά έπρεπε να απομακρυνθούν για να προστατευθούν. Και μετά; Αυτό το «μετά» είναι που με ενδιαφέρει.»

Τα Πετράλωνα και οι καταγγελίες που κράτησαν χρόνια

Και συνεχίζει «Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντώ εξετάζοντας σοβαρές υποθέσεις παιδικής θυματοποίησης στην Ελλάδα. Στην υπόθεση των Πετραλώνων, δύο αδέλφια κατήγγειλαν το 2017 ότι υφίσταντο επί χρόνια σεξουαλική κακοποίηση. Οι καταγγελίες αφορούσαν πράξεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν αρχίσει ήδη από το 2012 και δεν αφορούσαν μόνο τον πατέρα αλλά και άλλα πρόσωπα του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Το βούλευμα που παρέπεμψε δέκα κατηγορουμένους σε δίκη εκδόθηκε το 2023. Έξι χρόνια μετά την πρώτη καταγγελία. Στο μεταξύ, τα δύο παιδιά που είχαν καταγγείλει όσα συνέβαιναν πρόλαβαν να ενηλικιωθούν. Υπήρχε όμως και τρίτο, μικρότερο αδελφάκι. Παρέμενε ανήλικο και εξακολουθούσε να ζει με τη μητέρα του, παρότι υπήρχαν καταγγελίες που αφορούσαν και τη δική του κακοποίηση και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά είχαν καταγγείλει το 2022 τη μητέρα για γνώση και συγκάλυψη όσων συνέβαιναν. Η ποινική διαδικασία μπορεί να χρειαστεί χρόνια. Ένα παιδί όμως μεγαλώνει όσο εμείς ερευνούμε, αξιολογούμε, διαβιβάζουμε φακέλους και περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είναι κάτι που συχνά ξεχνάμε όταν συζητάμε τέτοιες υποθέσεις μόνο με όρους ποινικής δικαιοσύνης.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl5tvbsk51q1?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Στο Ηράκλειο χρειάστηκαν επτά καταγγελίες

«Στο Ηράκλειο έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. Οκτώ παιδιά. Αναφορές το 2022, το 2024 και το 2025 για κακοποίηση και παραμέληση. Ένα παιδί είχε φτάσει μόλις 2,5 ετών διασωληνωμένο στη ΜΕΘ μετά τη λήψη έξι ηρεμιστικών. Τον Δεκέμβριο του 2025 χρειάστηκε, σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, η έβδομη συνολικά καταγγελία για να οδηγηθούν οι γονείς στο αυτόφωρο. Επτά καταγγελίες. Δεν αναφέρω τον αριθμό για εντυπωσιασμό. Τον αναφέρω γιατί στην εκτίμηση κινδύνου έχει σημασία η συσσώρευση. Ένα περιστατικό μπορεί να αξιολογηθεί μεμονωμένα. Όταν όμως προστίθεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο περιστατικό, όταν διαφορετικές πληροφορίες επανέρχονται γύρω από τα ίδια παιδιά, η εικόνα του κινδύνου πρέπει να αλλάζει μαζί τους. Δεν μπορεί κάθε νέα αναφορά να ξεκινά ουσιαστικά από το μηδέν» τονίζει η κ. Ιωάννου.

Υπάρχει και ο Κολωνός

Στην συνέχεια της κουβέντας μας η Κέλλυ Ιωάννου αναφέρεται στην υπόθεση του Κολωνού «Το 2022 η υπόθεση της 12χρονης άρχισε να αποκαλύπτεται όταν συγγενικό της πρόσωπο εντόπισε ύποπτες επικοινωνίες με ενήλικες. Όσο προχωρούσε η έρευνα, έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για μία σχέση παιδιού-δράστη. Από τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές επικοινωνίες προέκυψε ένας πολύ μεγαλύτερος κύκλος ενηλίκων που έπρεπε να διερευνηθεί. Αυτό το στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Κυψέλη. Γύρω από τα παιδιά φαίνεται ότι υπήρχαν διαφορετικοί ενήλικες και διαφορετικές σχέσεις. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή εάν υπήρχε σεξουαλική εκμετάλλευση, ούτε εάν υπήρχε κάποιο οργανωμένο δίκτυο. Και προσωπικά δεν θεωρώ επιστημονικά σοβαρό να βαφτίζουμε «κύκλωμα» οτιδήποτε δεν έχουμε ακόμη αποδείξει.

Θεωρώ όμως απολύτως αναγκαίο να χαρτογραφηθεί ποιος είχε πρόσβαση σε αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο ποιος έμενε στο σπίτι. Ποιος ερχόταν. Πόσο συχνά. Ποιος επικοινωνούσε με ποιον. Ποια πρόσωπα εμφανίζονται ξανά και ξανά στις συσκευές και στις επικοινωνίες. Εάν υπάρχουν κοινά πρόσωπα ανάμεσα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και κατοικίες. Εάν κάποιο όνομα που εμφανίζεται σήμερα είχε εμφανιστεί και σε παλαιότερη αναφορά. Εδώ η ψηφιακή διερεύνηση μπορεί να δώσει απαντήσεις που δεν μπορεί να δώσει από μόνη της η εξέταση της φυσικής σκηνής. Τα κινητά τηλέφωνα, οι λογαριασμοί, οι επικοινωνίες και τα υπόλοιπα ψηφιακά πειστήρια μπορούν να βοηθήσουν να ανασυντεθεί ποιοι πραγματικά αποτελούσαν το περιβάλλον αυτών των παιδιών και πώς αυτό μεταβαλλόταν στον χρόνο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl4zxkmvoiwx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι συνέβη μετά την απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον

«Γιατί όσο σοβαρά και αν είναι όσα αποκαλύπτονται σήμερα, δεν θα ήθελα η συζήτηση για την Κυψέλη να τελειώσει όταν ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος που σκότωσε το βρέφος. Θέλω να ξέρουμε τι έγινε με εκείνη την πρώτη αναφορά. Τι πληροφορίες υπήρχαν στον φάκελο. Ποιος τις έλαβε. Τι αξιολογήθηκε. Τι άλλαξε όταν εμφανίστηκαν νέα στοιχεία. Τι ακριβώς συνέβη το 2025 όταν τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων. Ποιος ενημερώθηκε όταν απομακρύνθηκαν από εκεί. Και, κυρίως, ποιος είχε την ευθύνη να γνωρίζει πού βρίσκονταν την επόμενη ημέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Γιατί έχουμε συνηθίσει να μετράμε την αντίδραση του κράτους με ενέργειες: έγινε αναφορά, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, μεταφέρθηκαν τα παιδιά, σχηματίστηκε φάκελος. Εγώ θα την μετρούσα διαφορετικά. Το παιδί έμεινε ασφαλές μετά την παρέμβαση; Αν η απάντηση είναι όχι, τότε η παρέμβαση από μόνη της δεν αρκεί για να μιλάμε για προστασία» εξηγεί η δρ Ιωάννου.

Η προστασία των παιδιών δεν τελειώνει με μια εισαγγελική εντολή

Καταλήγοντας η Κέλλυ Ιωάννου αναφέρει ότι «οι υποθέσεις των Πετραλώνων, του Ηρακλείου, του Κολωνού και της Κυψέλης δεν είναι ίδιες. Ούτε θεωρώ ότι πρέπει να τις βάλουμε τεχνητά κάτω από μία κοινή θεωρία. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που επιστρέφει με διαφορετική μορφή σε καθεμία από αυτές: τι συμβαίνει στα παιδιά υψηλού κινδύνου ανάμεσα στην πρώτη φορά που κάποιος τα εντοπίζει και στην επόμενη φορά που τα ξαναβρίσκουμε; Στην Κυψέλη αυτή η ερώτηση πρέπει να απαντηθεί μέχρι τέλους. Γιατί αυτή τη φορά γνωρίζουμε ήδη ότι υπήρξε ένα «πριν». Και οφείλουμε να μάθουμε τι συνέβη στο ενδιάμεσο.»