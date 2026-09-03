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Δείτε τους τυχερούς αριθμούς και τον πίνακα κερδών του Τζόκερ - 6,7 εκατ. ευρώ μοιράζει την Κυριακή (6/9).

Περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 15, 16, 17, 33, 37 και Τζόκερ το 14.

Τα τζακ ποτ συνεχίστηκαν στην αποψινή κλήρωση. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, ενώ 15 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ με 4+1 σωστές προβλέψεις. Στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ, την Κυριακή (6/9), οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 6,7 εκατομμύρια ευρώ.

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=-3N2K5IVU-4}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: