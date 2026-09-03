Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου γινόμαστε αιμοδότες και εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί για τους περισσότερους την επιστροφή στην καθημερινότητα και μια νέα αρχή μετά το καλοκαίρι. Είναι όμως και μια καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε σε όσα έχουν πραγματικά αξία, βάζοντας στην καθημερινότητά μας μικρές πράξεις προσφοράς που μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη ζωή ενός συνανθρώπου μας.

Μια τέτοια ευκαιρία μας δίνει το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το Allwyn Care, το οποίο μας προσκαλεί στη Νέα Μάκρη για να γίνουμε Life Savers, συμμετέχοντας σε μια ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Θάλπος», από τις 10:00 ως τις 16:00, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life, με την υποστήριξη του Δήμου Μαραθώνα και του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Άγιος Σάββας».

Λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά

Η ανάγκη για περισσότερους εθελοντές παραμένει μεγάλη. Στην Ελλάδα καλύπτεται μόνο το 65% των αναγκών σε αίμα, ενώ ένας στους τρεις ασθενείς δεν βρίσκει συμβατό δότη μυελού των οστών. Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται άνθρωποι που χρειάζονται τη δική μας στήριξη.

Με λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορούμε να προσφέρουμε αίμα, ενώ για να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών, αρκεί ένα δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα.

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Όσοι επιθυμούμε να πάρουμε μέρος στη δράση του Allwyn Care και να γίνουμε "Life Savers" μπορούμε από σήμερα να μπούμε στο allwyncare.bloode.org και να δηλώσουμε το ενδιαφέρον μας.

Το Allwyn Care κάνει την προσφορά πράξη

Η δράση «Allwyn Care Life Savers» αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της Allwyn για την υγεία και έχει στόχο να ενισχύσει την εθελοντική αιμοδοσία, να διευρύνει τη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών και να αναδείξει τη σημασία της πρόληψης μέσα από την προώθηση των προληπτικών αντικαρκινικών εξετάσεων.

Σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης αυτής πρωτοβουλίας αποτελεί και το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», μια παρέμβαση με ουσιαστικό αποτύπωμα στη φροντίδα και την υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών.

Παράλληλα, το Allwyn Care συνεχίζει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα, φέρνοντας δράσεις εθελοντισμού πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και καλώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους να μπουν στην αλυσίδα προσφοράς.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και τους οργανισμούς Bloode και Choose Life.