Η ανανέωση αφορά αποκλειστικά τον εικαστικό σχεδιασμό των συσκευασιών, καθώς οι αγαπημένες συνταγές της Coca-Cola Original Taste και της Coca-Cola Zero Sugar παραμένουν αμετάβλητες.

Η Coca-Cola ανανεώνει τις συσκευασίες των Coca-Cola Original Taste και Coca-Cola Zero Sugar, εξελίσσοντας την εμβληματική εικαστική ταυτότητα του εμπορικού σήματος Coca-Cola. Η νέα σχεδιαστική προσέγγιση ενοποιεί οπτικά τα δύο προϊόντα, αναδεικνύοντας τα τρία βασικά στοιχεία που αντιπροσωπεύουν την Coca-Cola: το έντονο κόκκινο χρώμα, τη δυναμική κορδέλα και τη χαρακτηριστική Spencerian γραφή, ενώ η αγαπημένη μας γεύση παραμένει αναλλοίωτη.

Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, η Coca-Cola Original Taste αποκτά μια πιο σύγχρονη εμφάνιση, με μεγαλύτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά στοιχεία του brand. Παράλληλα, η Coca-Cola Zero Sugar ξεχωρίζει με μεγαλύτερο κείμενο «Zero Sugar», τη μαύρη δυναμική κορδέλα και το μαύρο καπάκι στις συσκευασίες PET, διευκολύνοντας τους καταναλωτές να την αναγνωρίζουν και να την επιλέγουν με πιο εύκολο και ασφαλή τρόπο.

Η ανανέωση αφορά αποκλειστικά τον εικαστικό σχεδιασμό των συσκευασιών, καθώς οι αγαπημένες συνταγές της Coca-Cola Original Taste και της Coca-Cola Zero Sugar παραμένουν αμετάβλητες, προσφέροντας την ίδια χαρακτηριστική γεύση που οι καταναλωτές γνωρίζουν και αγαπούν.

«Η νέα οπτική ταυτότητα της Coca-Cola ανανεώνει με σύγχρονο τρόπο τα εμβληματικά στοιχεία που έχουν διαμορφώσει τη διαχρονική σχέση της μάρκας με τους καταναλωτές, ενισχύοντας παράλληλα την ενιαία και δυναμική παρουσία της για το μέλλον. Στην Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή ενδυναμώνει ακόμη περισσότερο την αναγνωρισιμότητα και τη συνέπεια της Coca-Cola σε κάθε σημείο επαφής με το κοινό» δήλωσε ο Gjorgji Hristov, Γενικός Διευθυντής της Coca Cola Hellas για Ελλάδα και Κύπρο.

Το επόμενο αυτό βήμα αποτελεί μια εξέλιξη που τιμά την πλούσια κληρονομιά της Coca-Cola, διατηρώντας αναλλοίωτα τα εμβληματικά στοιχεία που έχουν διαμορφώσει διαχρονικά την ταυτότητά της και θέτοντας παράλληλα τις βάσεις για το μέλλον.