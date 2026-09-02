Η ανάρτηση από το νοσοκομείο.

Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, προχώρησε σε μία διαφορετική αποκάλυψη μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ανεβάζοντας μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, ο θεατρικός παραγωγός και μουσικός, γνωστοποίησε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επέμβαση αφορά ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του.

Ο ίδιος, επέλεξε να μην αποκαλύψει τους λόγους της νοσηλείας του, ωστόσο ευχαρίστησε τους followers του για τη στήριξη και τα μηνύματα αγάπης που έλαβε.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μία καινούργια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλέφωνα και στα μηνύματά σας.

Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου».

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«Καινούργια αρχή με σένα μαζί! Και τη Μελωδία μας φυσικά!», πρόσθεσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.