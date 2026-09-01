Η ανάρτηση από τη σελίδα του Στέλιου Ρόκκου προκάλεσε την αντίδραση του Κυριάκου Χαρίτου.

Το πρωί της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, ο Στέλιος Ρόκκος προχώρησε σε μία ιδιαίτερα τιμητική ανάρτηση αφιερωμένη στον Γιάννη Πάριο. Ωστόσο, το απόγευμα της ίδιας μέρας ο συγγραφέας Κυριάκος Χαρίτος, άφησε αιχμές για την οικειοποίηση δικού του κειμένου.

Πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας, το απόγευμα της Τρίτης προχώρησε σε μία νέα δημοσίευση μέσω της οποίας αναφέρεται σε οικειοποίηση δικού του κειμένου, χωρίς αναφορά στο όνομά του.

Στη σχετική δημοσίευση αναφέρει: «Όλα τα είχαμε, μας παίρνουν και τα κείμενα και τα παρουσιάζουν για δικά τους. Προφανώς τα πνευματικά δικαιώματα δεν αναγνωρίζονται σε όλους/ες».

Το κείμενο που φαίνεται αρχικά να είχε δημοσιευθεί από τον Κυριάκο Χαρίτο, αναφέρεται στον Γιάννη Πάριο, περιγράφοντας με έναν ιδιαίτερο και γλαφυρό τρόπο το ταλέντο του σπουδαίου ερμηνευτή, χαρακτηρίζοντάς τον, μεταξύ άλλων, ως «υπερωκεάνιο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντίληψη που έχουν ορισμένοι σε σχέση με την τέχνη και τις ερμηνείες, σημειώνοντας: «Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας».

Η διευκρίνηση από την σελίδα του Στέλιου Ρόκκου

Ύστερα από την έκταση που πήρε η υπόθεση, ο Στέλιος Ρόκκος, πρόσθεσε το όνομα του δημιουργού στο κείμενο, ενώ λίγο αργότερα δημοσιεύθηκε ένα νέο κείμενο στο οποίο αποσαφηνίζεται η κατάσταση.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η σελίδα στο Facebook που φέρει το όνομα του Στέλιου Ρόκκου, δεν διαχειρίζεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αλλά από μία ομάδα ανθρώπων που στηρίζουν το έργο του.

Ο συντάκτης του κειμένου, αναλαμβάνει την ευθύνη και μέσω της δημοσίευσης ζητά δημόσια συγγνώμη από τον κύριο Κυριάκο Χαρίτο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρχε δόλος πίσω από την πρώτη ανάρτηση, ούτε πρόθεση περί λογοκλοπή:

«Επειδή δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση, την οποία σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε να προκαλέσουμε, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα.

Αρχικά, να πούμε για ακόμη μία φορά κάτι που έχουμε αναφέρει πολλές φορές και στο παρελθόν: η συγκεκριμένη σελίδα δεν διαχειρίζεται από τον Στέλιο Ρόκκο ούτε από την εταιρεία του. Από την πρώτη ημέρα δημιουργίας της, τη διαχειρίζεται μια ομάδα ανθρώπων που αγαπάμε και στηρίζουμε τον Στέλιο και τη μουσική του. Δεν είμαστε επαγγελματίες και, όπως είναι φυσικό, κάποιες φορές κάνουμε και λάθη. Ένα από αυτά έγινε σήμερα.

Ο Στέλιος δημοσίευσε στο προσωπικό του προφίλ ένα κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου για τον Γιάννη Πάριο. Εμείς - και συγκεκριμένα εγώ - το αναδημοσίευσα στη σελίδα και, από κεκτημένη ταχύτητα, παρέλειψα να αναφέρω την πηγή και τον δημιουργό του κειμένου.

Δυστυχώς, για αρκετές ώρες δεν ξαναμπήκα στη σελίδα. Όταν επέστρεψα, είχε ήδη δημιουργηθεί μεγάλη ένταση, με πολλά σχόλια - αρκετά από αυτά ιδιαίτερα προσβλητικά- προς τον Στέλιο, ακόμη και με αναφορές περί λογοκλοπής.

Μόλις αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί και είδα την προέλευση του κειμένου, πρόσθεσα αμέσως το όνομα του δημιουργού και την πηγή τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της δημοσίευσης, καθώς και σε σχετικό σχόλιο.

Θέλω να είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε κανένας δόλος ή πρόθεση οικειοποίησης του κειμένου από την πλευρά μας. Και, φυσικά, πολύ περισσότερο από την πλευρά του Στέλιου, ο οποίος δεν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση στη σελίδα και δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείρισή της.

Η παράλειψη ήταν αποκλειστικά δική μου και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι’ αυτήν.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τον κ. Κυριάκο Χαρίτο για την παράλειψη και την αναστάτωση που προκλήθηκε. Δεν υπήρχε πρόθεση να θιγεί ούτε ο ίδιος ούτε η δουλειά του».

{https://www.facebook.com/Steliosrokkos/posts/pfbid0NiuttibH2mQpY3RkJeyykYzVUmgudp7f5K1udVRkQz1kzerJ6xaGLjXtipPrzyW8l?locale=el_GR}