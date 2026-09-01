Η αντίδραση του Στέλιου Ρόκκου μετά τα επικριτικά σχόλια για τη φωνητική απόδοση του Γιάννη Πάριου σε συναυλία του στην Κύπρο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στα social media βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Γιάννης Πάριος, έπειτα από συναυλία που παραχώρησε στην Κύπρο, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά τη φωνητική του απόδοση.

Αν και ο ερμηνευτής είχε σπουδαία υποδοχή από το κοινό του στη Λάρνακα, βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα έγιναν σημείο σχολιασμού, θέτοντας στο επίκεντρο την απόδοση του Γιάννη Πάριου.

Ορισμένοι χρήστες στάθηκαν στην ηλικία του ερμηνευτή, υποστηρίζοντας ότι οι φωνητικές του ικανότητες δεν είναι οι ίδιες με αυτές του παρελθόντος. Δεν έλειψαν και σχόλια σύμφωνα με τα οποία ο ερμηνευτής θα έπρεπε να σταματήσει τις ζωντανές εμφανίσεις του.

Δεν είναι λίγοι ωστόσο, που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον καλλιτέχνη, επισημαίνοντας τη σπουδαία συμβολή του στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η απάντηση του Στέλιου Ρόκκου

Ο Στέλιος Ρόκκος, ήταν ανάμεσα στου καλλιτέχνες που θέλησε να υπερασπιστεί τον Γιάννη Πάριο, κάνοντας λόγο για έναν σπουδαίο ερμηνευτή.

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Παράλληλα, μίλησε για την τέχνη και την μουσική επισημαίνοντας την προσπάθεια που καταβάλλει ένας ερμηνευτής, ενώ χαρακτήρισε τον Γιάννη Πάριο «υπερωκεάνιο».

Στην ανάρτηση που έκανε ο Στέλιος Ρόκκος το απόγευμα της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, αναφέρει:

«Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Και βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο.

Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό. Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κορόιδο.

Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει 'αλλού'. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα.

Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ’ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γιαλό της αλήθειας. Και δένει».

{https://www.facebook.com/Steliosrokkos/posts/pfbid02WXb39Z4wh9hQf8QZcY5eHSr1N18rP2sqBiex7rk3Z1qZ53XfzFUtTDV8qv5hrCwXl?locale=el_GR}