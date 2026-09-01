Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης.

Τέλος στη δικαστική υπόθεση που είχε προκύψει μετά το περιστατικό της 24ης Αυγούστου έβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, το οποίο αθώωσε την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου τον σύζυγο γνωστής δημοσιογράφου και παρουσιάστριας.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση και έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε βάρος της συζύγου του, παρουσία του ανήλικου παιδιού τους.

Παράλληλα, με την απόφαση έπαψε να ισχύει και ο περιοριστικός όρος που είχε επιβληθεί σε βάρος του, βάσει του οποίου δεν μπορούσε να επιστρέψει και να διαμένει στην οικογενειακή κατοικία μαζί με τη σύζυγο και τον ανήλικο γιο τους.

Τι κατέθεσε η παρουσιάστρια

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η γνωστή παρουσιάστρια περιέγραψε στους δικαστές όσα συνέβησαν το πρωί της 24ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να πάει τον γιο τους στον γιατρό. Όπως ανέφερε, στη διάρκεια της έντασης αισθάνθηκε τον σύζυγό της να της τραβά τα μαλλιά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός.

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Η ίδια είχε καλέσει την αστυνομία, όμως στη συνέχεια έφυγε από το σημείο προκειμένου να μεταφέρει το παιδί στον παιδίατρο. Όπως κατέθεσε, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον σύζυγό της, ο οποίος της ζήτησε συγγνώμη για όσα είχαν συμβεί.

Μιλώντας ενώπιον του δικαστηρίου, η παρουσιάστρια υπογράμμισε πως προτεραιότητα και των δύο είναι το παιδί τους και πως επιθυμία τους είναι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση με ψυχραιμία. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι το ζευγάρι έχει αποφασίσει να ζητήσει τη βοήθεια ειδικού, προκειμένου να διαχειριστεί την ένταση και να βελτιώσει την οικογενειακή του σχέση.

Η απολογία του συζύγου

Στην απολογία του, ο σύζυγος της παρουσιάστριας εξέφρασε τη μεταμέλειά του για το περιστατικό και εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην επαναληφθεί αντίστοιχη κατάσταση.

«Έχω μετανιώσει, θα κοιτάξουμε να μην ξανασυμβεί, θα το δουλέψουμε με κάποιον ειδικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη μετά το περιστατικό της 24ης Αυγούστου, ενώ η ποινική δίωξη για την ενδοοικογενειακή απειλή είχε ασκηθεί αυτεπάγγελτα από την Εισαγγελία.