Δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου σε γυμναστήριο και ένιωθα αρκετά ανασφαλής. Έτσι, αποφάσισα να προχωρήσω βήμα-βήμα.

Στα 35 μου χρόνια, μετά τη γέννηση του τρίτου μου παιδιού, αποφάσισα να αλλάξω τη σχέση μου με την άσκηση. Δεν είχα προηγούμενη εμπειρία στο γυμναστήριο και, για να είμαι ειλικρινής, η ιδέα να ξεκινήσω με φόβιζε.

Σήμερα, στα 47 μου, είμαι περισσότερα από 23 κιλά ελαφρύτερη, έχω αποκτήσει σημαντική μυϊκή δύναμη και αισθάνομαι πιο δυνατή τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Αυτό που ξεκίνησε με ένα απλό καθημερινό περπάτημα εξελίχθηκε σε έναν τρόπο ζωής που δεν θα μπορούσα πλέον να φανταστώ χωρίς αυτόν.

Όλα ξεκίνησαν μετά τη γέννηση του τρίτου μου παιδιού

Μετά τη γέννηση του τρίτου μου γιου, στα 35 μου, δεν ένιωθα ότι ήμουν ο εαυτός μου. Ήμουν διαρκώς κουρασμένη, είχα λίγη μυϊκή δύναμη και δυσκολευόμουν να διαχειριστώ το βάρος μου.

Την ίδια περίοδο αντιμετώπιζα πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια και περνούσα πρόωρη εμμηνόπαυση. Ο γιατρός μου με ενημέρωσε ότι αυτό μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης.

Η σκέψη ότι θα μπορούσα να χάσω οστική πυκνότητα, δύναμη και κινητικότητα όσο μεγάλωνα με φόβισε. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω τι θα μπορούσα να κάνω για να προστατεύσω το σώμα μου και να παραμείνω δυνατή.

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Δεν ήξερα όμως από πού να ξεκινήσω. Δεν είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου σε γυμναστήριο και ένιωθα αρκετά ανασφαλής. Έτσι, αποφάσισα να προχωρήσω βήμα-βήμα.

Από 40 λεπτά περπάτημα στα βάρη

Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να ξεκινήσω καθημερινό περπάτημα διάρκειας περίπου 40 λεπτών.

Έξι μήνες αργότερα πρόσθεσα στο πρόγραμμά μου ένα ομαδικό μάθημα υψηλής έντασης μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Σιγά-σιγά άρχισα να αποκτώ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να αισθάνομαι πιο άνετα με την άσκηση.

Περίπου έξι μήνες μετά, η κουνιάδα μου με κάλεσε να δοκιμάσω ένα ομαδικό μάθημα personal training. Εκεί έμαθα για πρώτη φορά να εκτελώ σωστά βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, όπως καθίσματα, προβολές, πιέσεις πάνω από το κεφάλι και άρσεις θανάτου με αλτήρες και μπάρες.

Δεν περίμενα αυτό που θα ακολουθούσε. Από το πρώτο κιόλας μάθημα ένιωσα μια πρωτόγνωρη δύναμη και ενέργεια. Για πρώτη φορά η γυμναστική δεν μου φαινόταν αγγαρεία. Αντίθετα, ανυπομονούσα να επιστρέψω.

Η προπόνηση δύναμης άλλαξε τη σχέση μου με την άσκηση

Συνέχισα να πηγαίνω στο ομαδικό μάθημα τέσσερις φορές την εβδομάδα, ενώ παράλληλα διατήρησα το περπάτημα.

Οι ασκήσεις που αρχικά με τρόμαζαν άρχισαν σταδιακά να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν πλέον η γυναίκα που φοβόταν να μπει στο γυμναστήριο. Είχα αρχίσει να αισθάνομαι ότι ανήκω εκεί.

Ταυτόχρονα, άρχισα να προσέχω περισσότερο και τη διατροφή μου. Υιοθέτησα την προσέγγιση 80/20, επιλέγοντας θρεπτικές και μη επεξεργασμένες τροφές τις περισσότερες ημέρες, χωρίς όμως να στερώ από τον εαυτό μου όσα απολαμβάνω.

Έδωσα ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτεΐνη, με τρόφιμα όπως θαλασσινά, άπαχο κρέας και βρώμη, ενώ αύξησα την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών.

Δεν ήθελα να ακολουθήσω μια αυστηρή δίαιτα που θα μπορούσα να διατηρήσω μόνο για λίγο. Ήθελα να μάθω να τρέφομαι καλύτερα, χωρίς να αποκλείσω εντελώς τα γλυκά, τα κέικ ή ένα κοκτέιλ όταν ήθελα να τα απολαύσω.

Το CrossFit και η καλλισθενική έγιναν η νέα μου πρόκληση

Για περίπου πέντε χρόνια παρέμεινα στο ίδιο ομαδικό πρόγραμμα, μέχρι που το γυμναστήριό μου μετατράπηκε σε χώρο CrossFit.

Αποφάσισα να το δοκιμάσω και τελικά το αγάπησα. Μέσα από τα μαθήματα και την ατομική προπόνηση άρχισα να μαθαίνω πιο απαιτητικές κινήσεις, όπως έλξεις και ασκήσεις σε κρίκους.

Όσο προχωρούσα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσα ότι η γυμναστική δεν αφορούσε πλέον μόνο την απώλεια βάρους. Είχα αρχίσει να χτίζω μυς, να αποκτώ δύναμη και να καταφέρνω πράγματα που κάποτε θεωρούσα αδύνατα.

Συνολικά έχασα περισσότερα από 23 κιλά και αισθάνομαι ότι έχω γίνει η πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού μου.

Η αλλαγή αυτή με οδήγησε τελικά και σε μια νέα επαγγελματική πορεία. Έγινα personal trainer, θέλοντας να αξιοποιήσω όσα έμαθα και να βοηθήσω άλλες γυναίκες να αποκτήσουν τη δύναμη και την αυτοπεποίθηση που απέκτησα κι εγώ.

Πώς προπονούμαι σήμερα στα 47 μου

Σήμερα συνδυάζω την προπόνηση δύναμης με την καλλισθενική γυμναστική.

Κάνω προπόνηση δύναμης τρεις φορές την εβδομάδα, με έμφαση σε σύνθετες ασκήσεις που ενεργοποιούν πολλές μυϊκές ομάδες ταυτόχρονα, αλλά και σε ασκήσεις με το βάρος του σώματος.

Στο πρόγραμμά μου περιλαμβάνονται καθίσματα, έλξεις, χειροστάσεις, βυθίσεις τρικεφάλων και άρσεις θανάτου.

Αυτό που αγαπώ περισσότερο στην καλλισθενική είναι ότι δεν απαιτεί μόνο δύναμη. Χρειάζεται ισορροπία, συντονισμό, έλεγχο του σώματος, κινητικότητα και πολλή υπομονή.

Γι' αυτό και φροντίζω να αλλάζω τους στόχους μου μέσα στη χρονιά. Όταν, για παράδειγμα, ήθελα να καταφέρω τις έλξεις, έδωσα μεγαλύτερη έμφαση στην πλάτη και στο άνω μέρος του σώματος, δουλεύοντας με κωπηλατικές κινήσεις σε κρίκους, ασκήσεις για τις ωμοπλάτες, dead hangs και έλξεις με λάστιχο.

Οι τρεις κανόνες που άλλαξαν τη ζωή μου

1. Ένας στόχος κάθε φορά

Όταν ξεκίνησα, δεν προσπάθησα να αλλάξω τα πάντα από τη μία ημέρα στην άλλη.

Έβαλα έναν μικρό στόχο και προχωρούσα σταδιακά στον επόμενο. Το περπάτημα αποτέλεσε τη βάση μου και στη συνέχεια ήρθαν η προπόνηση δύναμης, η καλύτερη διατροφή και τελικά η απόφαση να γίνω personal trainer.

Ακόμη και σήμερα λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν θέλω να πετύχω έναν νέο στόχο, επικεντρώνομαι στο επόμενο βήμα και όχι σε ολόκληρη τη διαδρομή.

Αυτό με βοήθησε να παραμείνω συνεπής, να αποκτήσω αυτοπεποίθηση και να συνεχίσω να βλέπω πρόοδο.

2. Η συνέπεια είναι σημαντικότερη από το κίνητρο

Δεν έχω πάντα διάθεση να γυμναστώ. Υπάρχουν ημέρες που είμαι κουρασμένη, πιεσμένη ή απλώς θέλω να παραλείψω την προπόνηση.

Έμαθα όμως ότι δεν μπορώ να βασίζομαι μόνο στο κίνητρο. Αυτό που με βοηθά να συνεχίζω είναι η πειθαρχία και η συνέπεια.

Κάποιες ημέρες μπορεί να κάνω μια δύσκολη προπόνηση και να πιέσω τον εαυτό μου. Άλλες φορές θα επιλέξω να κινηθώ πιο ήπια, να δουλέψω την τεχνική μου ή να επικεντρωθώ στα βασικά.

Και τα δύο είναι μέρος της προόδου.

3. Πρέπει να βρίσκω τρόπους να απολαμβάνω τη γυμναστική

Έχω καταλάβει ότι για να παραμείνει η άσκηση μέρος της ζωής μου, πρέπει να μου αρέσει.

Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια δοκίμασα διαφορετικά είδη προπόνησης. Ξεκίνησα με περπάτημα και κυκλικά μαθήματα, πέρασα στα βάρη, δοκίμασα CrossFit και τελικά ανακάλυψα την καλλισθενική.

Κάθε νέα εμπειρία με βοήθησε να γνωρίσω καλύτερα το σώμα μου και να καταλάβω τι πραγματικά με ενθουσιάζει.

Σήμερα συνεχίζω να μαθαίνω και να βάζω νέους στόχους. Για μένα, τελικά, το μυστικό δεν είναι να βρεις την «τέλεια» προπόνηση. Είναι να βρεις κάτι που αγαπάς αρκετά ώστε να θέλεις να επιστρέφεις ξανά και ξανά.