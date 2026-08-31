Η Κίνα εντείνει τη στρατιωτική της δραστηριότητα, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν.

Την ανησυχία της για την ολοένα και πιο απρόβλεπτη στάση του Πεκίνου εκφράζει η Ταϊβάν, υποστηρίζοντας ότι η Κίνα εντείνει σταδιακά τον έλεγχο του εναέριου και θαλάσσιου χώρου γύρω από το νησί.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν για την κινεζική στρατιωτική απειλή, το περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας συνεχίζει να επειδεινώνεται. Η Ταϊπέι αποδίδει μέρος της αβεβαιότητας στις πρόσφατες εκκαθαρίσεις υψηλόβαθμων στελεχών στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες όπως σημειώνει δημιουργούν μεγαλύτερη αστάθεια στον τρόπο λήψεων αποφάσεων του Πεκίνου.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της και δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικών μέσων για την επίτευξη της ενοποίησης. Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά δραστηριότητες γύρω από το νησί, με αεροσκάφη και πολεμικά πλοία να επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Στενού της Ταϊβάν.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου και επιμένει ότι το μέλλον του νησιού μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τον λαό του. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να προμηθεύουν την Ταϊβάν με αμυντικό εξοπλισμό, διατηρώντας ωστόσο τη λεγόμενη «στρατηγική ασάφεια» σχετικά με το εάν θα παρέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση της Ταϊπέι ότι η Κίνα αξιοποιεί τακτικές από τις σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις για να προσαρμόσει την εκπαίδευση και τις στρατιωτικές ασκήσεις της.

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Η έκθεση αναφέρει ότι ο κινεζικός στρατός εξετάζει την εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση στη χρήση μεγάλου αριθμού χαμηλού κόστους drones. Η αποτελεσματικότητα τέτοιων συστημάτων σε συνθήκες σύγχρονου πολέμου θεωρείται σημαντικό μάθημα για τον σχεδιασμό μελλοντικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το Πεκίνο φέρεται να εξετάζει και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με το Ιράν. Σύμφωνα με την έκθεση, η πολεμική αναμέτρηση ανέδειξε προβλήματα όπως η ταχεία κατανάλωση πυρομαχικών, η επιβάρυνση των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, οι απαιτήσεις που δημιουργεί η μαζική παραγωγή και αναπλήρωση πολεμικού υλικού, αλλά και οι δυσκολίες στη διατήρηση της συνοχής μεταξύ συμμάχων.

Η Ταϊπέι εκτιμά ότι η Κίνα εξετάζει αυτά τα δεδομένα προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για μια ενδεχόμενη μελλοντική σύγκρουση.

Στο επίκεντρο ο αποκλεισμός της Ταϊβάν

Σε ό,τι αφορά το άμεσο στρατιωτικό σενάριο, η έκθεση επισημαίνει ότι οι κινεζικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην ικανότητα επιβολής αποκλεισμού και στον έλεγχο των θαλάσσιων οδών που συνδέουν το νησί με τον έξω κόσμο.

Η εκτίμηση της Ταϊβάν είναι ότι, προς το παρόν, το Πεκίνο δεν διαθέτει όλες τις απαιτούμενες δυνατότητες για μια μεγάλης κλίμακας αμφίβια εισβολή στο νησί. Ωστόσο, οι συνεχείς στρατιωτικές δραστηριότητες γύρω από την Ταϊβάν επιτρέπουν στην Κίνα να δοκιμάζει και να βελτιώνει τις δυνατότητές της.

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετέχουν πολεμικά αεροσκάφη και πλοία, αλλά και σκάφη της κινεζικής ακτοφυλακής. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μια ενδεχόμενη εισβολή, μέσω της διακοπής των εξωτερικών γραμμών ανεφοδιασμού και μεταφορών και της δημιουργίας ενός ασφυκτικού κλοιού γύρω από το νησί.

Η Ταϊβάν υποστηρίζει επίσης ότι οι συχνές κινεζικές περιπολίες, οι αποστολές σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κινεζικές ακτές και οι στρατιωτικές ασκήσεις ενισχύουν σταδιακά την παρουσία και τον έλεγχο του Πεκίνου στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο γύρω από το Στενό της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με την έκθεση, σε περίπτωση σύγκρουσης, βασικός στόχος της Κίνας θα ήταν να προκαλέσει από τα πρώτα στάδια σοβαρά πλήγματα στις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου της Ταϊβάν, καθώς και στην αντιαεροπορική της άμυνα.

Με πληροφορίες του Reuters