Στόχος είναι οι παρεμβάσεις στις γειτονιές της Αθήνας να συνεχιστούν, με έμφαση τόσο στην καθαριότητα όσο και στη βελτίωση του δημόσιου χώρου.

Μια ολοκληρωμένη δράση καθαριότητας πραγματοποιήθηκε από πλευράς Δήμου Αθηναίων στην περιοχή της Αγίας Ζώνης, στην Κυψέλη, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας στη γειτονιά.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκαν πλύσιμο δρόμων και πεζοδρομίων, πλύσιμο και απολύμανση κάδων, βάψιμο σε παγκάκια και τοίχους, απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, παρεμβάσεις στα παρτέρια από τη Διεύθυνση Πρασίνου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να μεταφέρουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Όπως επισημάνθηκε από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, «Γιατί η καθαριότητα της Αθήνας θέλει δουλειά κάθε μέρα. Και μας θέλει όλους μαζί». Στόχος είναι οι παρεμβάσεις στις γειτονιές της Αθήνας να συνεχιστούν, με έμφαση τόσο στην καθαριότητα όσο και στη βελτίωση του δημόσιου χώρου.