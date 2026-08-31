Σημάδια που εντοπίστηκαν στην πλάτη του βρέφους δίνουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση.

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας έπειτα από την αποκάλυψη κατεψυγμένου βρέφους σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, ο διαχειριστής του καταλύματος περιέγραψε πως η φερόμενη οικογένεια είχε νοικιάσει το διαμέρισμα μέσω Booking για διάστημα λιγότερο του ενός μηνός, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονταν εκεί για διακοπές. Στην πορεία ζήτησαν ανανέωση της διαμονής τους, ωστόσο η διαχειρίστρια είχε δεχθεί παράπονα για φασαρία. Αρχικά, εκπρόσωπος της εταιρείας επισκέφθηκε το διαμέρισμα για έναν τυπικό έλεγχο χωρίς να διαπιστώσει κάτι σοβαρό, πέρα από μια γενικότερη περίεργη εικόνα.

Την ημέρα της προγραμματισμένης αναχώρησής τους, και αφού είχαν προηγηθεί ορισμένα μικροπροβλήματα, κρίθηκε αναγκαίος ένας νέος έλεγχος στο κατάλυμα.

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Ο άνθρωπος που μετέβη εκεί ήρθε αντιμέτωπος με μια άθλια κατάσταση εντός του διαμερίσματος, ενώ δημιουργήθηκαν υποψίες για χρήση ναρκωτικών ουσιών, καθώς στην κουζίνα βρέθηκαν σπασμένα χάπια. Παράλληλα, προέκυψαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τα παιδιά που βρίσκονταν εκεί: «Δεν έβγαζε όλο λογική, γιατί φαινόταν πως το ένα το παιδί δεν ήταν δικό τους», υποστήριξε ο διαχειριστής του καταλύματος, «για αυτό και αποφασίστηκε να τους κλειδώσουν μέσα» μέχρι να φτάσει η Αστυνομία.

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Επειδή ο πατέρας της οικογένειας απουσίαζε, οι υπεύθυνοι κλείδωσαν τα πράγματά τους μέσα στο διαμέρισμα και κατέβηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, υπολογίζοντας ότι ο άνδρας θα επέστρεφε για να πληρώσει το αντίτιμο και να παραλάβει τις βαλίτσες.

Πράγματι, λίγο αργότερα ο άνδρας επέστρεψε σχεδόν ταυτόχρονα με τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κλήθηκαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαλεύκανση της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διαχειριστής αναφέρθηκε και στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν εντός του καταλύματος, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν αντικείμενα σεξουαλικού περιεχομένου, ταινίες, κάμερες LED, καθώς και ένα λάπτοπ. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος, σημειώνοντας πως ενημερώθηκε μόλις το προηγούμενο βράδυ για την τραγική αποκάλυψη της σορού του βρέφους μέσα στη βαλίτσα.

Εγκυμονούσες η 28χρονη και το 15χρονο κορίτσι

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οδηγήθηκαν την Κυριακή στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Υπενθυμίζεται πως στο διαμέρισμα διέμεναν έξι άτομα: ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα παιδιά - μία 15χρονη (κόρη του 43χρονου) και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών - καθώς και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 15χρονης.

Ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 15χρονη προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ στη συνέχεια προέκυψε πως τόσο η 28χρονη όσο και η 15χρονη είναι έγκυοι.

Τι γνωρίζουμε για το νεκρό βρέφος

Το πλέον κρίσιμο στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι τώρα η ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατεπειγόντως νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και, κυρίως, η αιτία θανάτου.

Υπενθυμίζεται πως το βρέφος εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα, ενώ σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες το βρέφος φέρει σημάδια στην πλάτη του, για αυτό και εξετάζεται το σενάριο της εγκληματικής ενεργείας.

Σύμφωνα με την πρώτη κατάθεση της 28χρονης Γερμανίδας, επρόκειτο για δικό της παιδί, που έχασε σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης, και «δεν ήθελε να το αποχωριστεί».

Κατά την ίδια εκδοχή, αρχικά το είχε τοποθετήσει στην κατάψυξη και στη συνέχεια το έβαλε στη βαλίτσα, καθώς, όπως φέρεται να είπε, είχαν ετοιμάσει τα πράγματά τους προκειμένου να φύγουν από το διαμέρισμα.