Αναλυτικά όσα αναφέρει σε συνέντευξή του.

Νέα πολιτική συζήτηση γύρω από τον Αντώνη Σαμαρά και τη σχέση του με τη Νέα Δημοκρατία πυροδοτούν οι δηλώσεις του διευθυντή του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο κ. Σαμαράς «δεν έχει κλείσει καμία πόρτα με την παράταξη».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Τσιούτσιας εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ζητήματα εθνικής σημασίας με επικοινωνιακά και μικροπολιτικά κριτήρια. «Δεν έχει κλείσει καμία πόρτα»

Σχολιάζοντας την άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει απομακρυνθεί οριστικά από την παράταξη, ο Νίκος Τσιούτσιας απάντησε κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Όπως ανέφερε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κλείσει την πόρτα προς την παράταξη, ενώ άσκησε έντονη κριτική στη σημερινή φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μετατοπιστεί πολιτικά.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα κόμμα που, κατά την εκτίμησή του, παραπέμπει στο «παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ», με στοιχεία και από τον ΛΑΟΣ, ενώ σχολίασε ότι η κυβέρνηση επαναφέρει κατά περιόδους στο πολιτικό της λεξιλόγιο αναφορές στους δεξιούς και κεντροδεξιούς ψηφοφόρους, ανάλογα με τις δημοσκοπικές ανάγκες.Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά και απέναντι στην κυβερνητική πολιτική στα εθνικά θέματα.

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Με αφορμή τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς υπαναχώρηση από τις πάγιες ελληνικές θέσεις, ο κ. Τσιούτσιας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται πως στα εθνικά θέματα δεν μπορεί να υπάρχει «προσωπική πολιτική», αλλά απαιτείται εθνική στρατηγική.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κυβερνητική προσέγγιση επικοινωνιακή και μικροπολιτική, εκφράζοντας την άποψη ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Η μόνη του φιλοδοξία είναι η εθνική»

Ο Νίκος Τσιούτσιας αναφέρθηκε και στις πολιτικές επιδιώξεις του Αντώνη Σαμαρά, απορρίπτοντας την εκτίμηση ότι οι παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού συνδέονται με προσωπική πολιτική φιλοδοξία.

Όπως υποστήριξε, ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός δεν έχει ανάγκη να επιδιώξει προσωπική πολιτική ανέλιξη και η μοναδική του φιλοδοξία είναι, όπως είπε, «η εθνική».

Στο ίδιο πλαίσιο, επικαλέστηκε πρόσφατη αναφορά του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη, σύμφωνα με την οποία η αίσθηση καθήκοντος δεν του επιτρέπει να «συνταξιοδοτηθεί» από την πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παρέμβασή του γίνεται με γνώμονα την πατρίδα.

Ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού έθεσε, τέλος, και ζήτημα πολιτικής εκπροσώπησης, υποστηρίζοντας ότι σήμερα υπάρχει «διαπιστωμένη έλλειψη κοινωνικής εκπροσώπησης».

Παράλληλα, άσκησε κριτική και στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την οποία συνέδεσε με την επιδοματική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.