Αναλυτικά όσα ανέφερε σε συνέντευξή της.

Στο ζήτημα της στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, εστίασε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Τώρα Μαζί».

Η κ. Κουφονικολάκου παρουσίασε βασικές πτυχές του προγράμματος διακυβέρνησης της Συμπαράταξης, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται συνολικές παρεμβάσεις και όχι αποσπασματικά μέτρα, τόσο για τους αγρότες όσο και για τα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με την ακρίβεια, το κόστος στέγασης και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αρχικά, η Θεώνη Κουφονικολάκου αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα συνδέοντας τη σημερινή κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι αναπόφευκτο να γίνει η σύγκριση ανάμεσα στην εικόνα απελπισίας και απόγνωσης στην οποία βρίσκονται οι αγρότες και στην εικόνα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εικόνα της βαθιάς διαφθοράς, της παρατεταμένης συγκάλυψης διασπάθισης δημοσίου χρήματος». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η σύγκριση αποτελεί ένα «συντριπτικό χτύπημα για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών».

Συνέχισε λέγοντας: «Υπάρχει το ζήτημα της επίσπευσης βεβαίως των αποζημιώσεων σε όλα τα επίπεδα. Πότε γίνονται οι έλεγχοι; Πόσο γρήγορα δρομολογούνται οι διαδικασίες;

Πόσο στηρίζονται οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί; Υπάρχει όμως και το ζήτημα της πρόληψης, όπως ήδη αναφέρθηκε, άρα του εμβολιασμού, άρα της έγκαιρης στήριξης, προκειμένου να μην βρισκόμαστε αντιμέτωπες και αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα». Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει συνολικά το ζήτημα της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να μιλήσει για μεμονωμένη αντιμετώπιση εδώ ή εκεί, εάν δεν προσέλθει στη συζήτηση με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

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Ανέφερε στη συνέχεια σημεία των προτάσεων της ΕΛ.Α.Σ. για τον πρωτογενή τομέα, που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα διακυβέρνησής της.

«Περιλαμβάνει, πρώτα απ όλα, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο σκοπεύει να επενδύσει για την ουσιαστική ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, δεδομένου του ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ άσχημα επίπεδα, αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν αγρότες και νέοι άνθρωποι που θέλουν να αναλάβουν, αλλά εγκαταλείπουν υπό το φόβο του ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι και αντιμέτωπες με όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Και υπάρχει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει και επιμέρους πτυχές, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα Γης, την Τράπεζα σπόρων, την επέκταση της γεωργίας ακριβείας. Τα ζητήματα συμβολαιακής παραγωγής, τη σύνδεση με τον αγροτουρισμό» ενώ επεσήμανε και την ανάγκη στελέχωσης των κτηνιατρικών κλιμακίων.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου συνέχισε: «Ακούγοντας τον κύριο Οικονόμου στη σημερινή συζήτηση, αισθάνομαι λίγο ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αντιπολίτευση, ότι δεν είναι στην κυβέρνηση. Λέει ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα της στήριξης του πρωτογενούς τομέα. Είναι σοβαρό το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Η χώρα είναι στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στην στεγαστική επιβάρυνση και στο δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στην υλική στέρηση παιδιών και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, όπου η Ελλάδα σημείωσε πρόσφατα τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Είναι όλα σοβαρά προβλήματα μετά από μια επταετία...»

«Η πολιτική έχει στόχευση και η δημοσιονομική σοβαρότητα δεν συνεπάγεται κοινωνική αδικία» υπογράμμισε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν γίνεται να δοθούν όλα σε όλους.

Ως προς τα κόκκινα δάνεια ανέφερε: «Το 2015 – 2019 έγιναν 5.000 πλειστηριασμοί κατοικίας. Μόνο το 2025 έγιναν 28.000.» ήταν η απάντηση της Θεώνης Κουφονικολάκου στο βουλευτή της Ν.Δ. Β. Οικονόμου όταν υποστήριξε ότι το πρόβλημα το κληρονόμησε η κυβέρνηση.

«Το στεγαστικό ζήτημα δεν επιλύεται μόνο με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και των κόκκινων δανείων. Η αλήθεια είναι ότι 82 δις είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μόνο 5,7 έχουν μείνει στις τράπεζες. Τα υπόλοιπα έχουν πάει σε funds και σε servicers.» Εξήγησε ότι το πρόβλημα στέγης «επιλύεται και με μέτρα για την στεγαστική ενίσχυση, οριοθέτηση στα Airbnb, κατάργηση της golden visa, φορολογικά αντικίνητρα για τις κλειστές κατοικίες κ.α.».

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