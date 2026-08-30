«Παγώνουν» οι συζητήσεις της Ισλανδίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως το 2028.

Η Ισλανδία δεν θα επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς αυτό αποφάσισαν οι πολίτες της χώρας στο δημοψήφισμα.

Καθώς η καταμέτρηση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, το «όχι» προηγείται του «ναι» κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, με 61,2% έναντι 38,8%, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απευθείας καταμέτρησης που μεταδίδεται από το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚV. Απομένει να καταμετρηθεί μόνο ένα μέρος των ψηφοδελτίων από εκλογική περιφέρεια, η οποία ήδη έκλινε προς το «όχι».

«Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναγγέλλει η RÚV στην ιστοσελίδα της. Αν δεν υπάρξει συγκλονισιτκή ανατροπή, θα πρόκειται για ένα ισχυρό πλήγμα για την ΕΕ, η οποία αντιμετώπιζε θετικά μια υποψηφιότητα της Ισλανδίας και φαινόταν διατεθειμένη να κάνει συμβιβασμούς την ένταξη της χώρας στους κόλπους της.

Μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ένταξη της Ισλανδίας στην ΕΕ θα «παγώσει» τουλάχιστον έως το 2028.

Η Ισλανδία ξεκίνησε για πρώτη φορά διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, στον απόηχο της οικονομικής κρίσης που είχε προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στον χρηματοπιστωτικό της τομέα. Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα και το 2015 τερματίστηκαν οριστικά, με τις διαφωνίες για τις αλιευτικές ποσοστώσεις να συμβάλλουν στην κατάρρευση των διαπραγματεύσεων.

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Αυτή τη φορά, ένα από τα βασικά ζητήματα ήταν το ευρώ. Οι υποστηρικτές της επανέναρξης των συνομιλιών υποστήριζαν ότι η υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος του υψηλού πληθωρισμού στην Ισλανδία.

Από την άλλη πλευρά, η αρχηγός του συντηρητικού Κόμματος Ανεξαρτησίας, Guðrún Hafsteinsdóttir, υποστήριζε ότι η χώρα είναι καλύτερα να χαράξει τη δική της πορεία, παραμένοντας παράλληλα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Σε συνέντευξή της λίγο πριν από την ψηφοφορία, η πρωθυπουργός Kristrún Frostadóttir χαρακτήρισε τη συγκυρία «πολύ συναρπαστική» για τη χώρα και τόνισε ότι η κυβέρνησή της τήρησε τη δέσμευσή της να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να «εκφράσουν τις απόψεις τους και τι πιστεύουν για αυτή την πορεία».