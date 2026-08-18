Η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ στις δαπάνες για την Παιδεία.

Στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση βρίσκεται η Ελλάδα, με την απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και από τις χώρες που επενδύουν περισσότερο στην Παιδεία να παραμένει μεγάλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023 που δημοσιεύθηκαν σήμερα, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την προσχολική αγωγή έως και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 4,7% του ΑΕΠ. Το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2022, δείχνοντας ότι σε επίπεδο ΕΕ οι κυβερνήσεις διατήρησαν ουσιαστικά σταθερό το βάρος που έχει η εκπαίδευση στις δημόσιες δαπάνες σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει εάν η σύγκριση γίνει με το 2020. Τότε, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση είχαν φτάσει στο 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από το 2012, όταν ξεκίνησε η συγκεκριμένη συλλογή στοιχείων. Έκτοτε καταγράφεται υποχώρηση κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Για την Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αισθητά χαμηλότερα. Οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση περιορίστηκαν στο 3,3% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η χώρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ρουμανία, η μόνη χώρα κάτω από την Ελλάδα

Χαμηλότερα από την Ελλάδα βρίσκεται μόνο η Ρουμανία, όπου οι αντίστοιχες δαπάνες διαμορφώθηκαν στο 3% του ΑΕΠ. Αμέσως μετά την Ελλάδα βρίσκεται η Μάλτα με 3,4%. Στον αντίποδα, οι χώρες της βόρειας Ευρώπης διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας τους στην εκπαίδευση. Πρώτη βρίσκεται η Σουηδία, όπου οι δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες φτάνουν στο 6,8% του ΑΕΠ. Ακολουθεί η Φινλανδία με 6,3% και το Βέλγιο με 6,2%.

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Η διαφορά γίνεται πιο κατανοητή με ένα απλό παράδειγμα. Για κάθε 100 ευρώ ΑΕΠ, η Ελλάδα διαθέτει αναλογικά 3,3 ευρώ για δημόσιες δαπάνες εκπαίδευσης, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 4,7 ευρώ και στη Σουηδία φτάνει τα 6,8 ευρώ.

Έτσι, η Ελλάδα απέχει κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η διαφορά από την πρωτοπόρο Σουηδία φτάνει τις 3,5 μονάδες. Με άλλα λόγια, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Σουηδία διαθέτει για τη δημόσια εκπαίδευση υπερδιπλάσιο μερίδιο από εκείνο της Ελλάδας.