Θυμηθείτε ότι ο Σινιρλίογλου εξελέγη γγ του ΟΑΣΕ με κοινή πρόταση Ελλάδας - Τουρκίας, δηλαδή, κοινό ψηφοδέλτιο.

Και ξαφνικά η ελληνική διπλωματία κινητοποιείται για να αποτρέψει μια υποψηφιότητα Τούρκου διπλωμάτη για τη θέση του γγ του ΟΗΕ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μεθοδευμένα και παρασκηνιακά προωθεί τον Φεριντούν Σινιρλίογλου για γγ του ΟΗΕ. Ο Φεριντούν Σινιρλίογλου είναι εκφραστής του βαθέος κράτους της Τουρκίας (derin devlet), ο οποίος υιοθετούσε σκληρές θέσεις στο Κυπριακό και τα ελληνοτουρκικά.

Όμως στην «λαμπρή» πορεία του Σινιρλίογλου έχει παίξει σημαντικό ρόλο η Ελλάδα και ο Γ.Γεραπετρίτης.

Ήταν άλλωστε τον 12ο του 2024 όταν Ελλάδα και Τουρκία στήριξαν την επιλογή Σινιρλίογλου (με κοινό ψηφοδέλτιο), όπου και εκλέχθηκε, στη θέση του γγ του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με τον ίδιο να αναφέρει: … Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που προτάθηκα για αυτή τη θέση με κοινή επιστολή των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είναι επίσης τιμή μου που εξελέγην σε αυτή τη θέση με την απόφαση και τη συναίνεση 57 χωρών… ».

Κ.Σ.