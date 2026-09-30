Ιδανική πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ στην «καυτή» Πυλαία.

Με το δεξί ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του στο φετινό Eurocup, επικρατώντας της ισπανικής Μανρέσα με 93-78 στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της σεζίν,

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι αντιμετώπισε δυσκολίες για περίπου 30 λεπτά, όμως στην καθοριστική 4η περίοδο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοση της.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Μανρέσα να παραμένει κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη τα κενά του ΠΑΟΚ στην άμυνα. Οι Ισπανοί έβρισκαν διαδρόμους προς το καλάθι, ενώ ο «δικέφαλος» ήταν ιδιαίτερα άστοχος επιθετικά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η Μανρέσα προηγήθηκε, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενη με 41-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ βελτίωσε την αμυντική του εικόνα και πέρασε μπροστά. Ενώ το σκορ όμως βρισκόταν 58-56, η αναμέτρηση διεκόπη για 25 λεπτά εξαιτίας προβλήματος στη μία μπασκέτα, βάζοντας φρένο στο επιθετικό μομέντουμ του ΠΑΟΚ.

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Στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ ανέβασε κατακόρυφα την πίεση πάνω στην μπάλα και έβαλε δύσκολα στους Ισπανούς. Ένα σερί 12-0 έδωσε στους γηπεδούχους σημαντικό προβάδισμα, με το σκορ να φτάνει στο 70-56.

Από εκεί και πέρα, η Μανρέσα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκης. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και έκλεισε την αναμέτρηση στο +15, με το τελικό 93-78.

Καθοριστικός ήταν ο Μπριν Ταϊρί, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Αμερικανός σημείωσε συνολικά 20 πόντους, με τους 19 να έρχονται στην τέταρτη περίοδο, ενώ είχε 4/4 τρίποντα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζέντι Όσμαν, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, ενώ ο Νικ Καλάθης πρόσθεσε 13 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ, έχοντας σημαντική συμβολή στην οργάνωση του παιχνιδιού.