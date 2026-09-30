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Για το 2/2 ο Παναθηναϊκός στη διοργάνωση.

Τις υποχρεώσεις του στη πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ξεκινάει το βράδυ της Τετάρτης (30/09) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Βιλερμπάν στο T-Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το 2/2 στη διοργάνωση, μετά την επικράτηση με 91-72 επί της Παρί στην πρεμιέρα. Με νίκη ξεκίνησε την Euroleague και η Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ , που κέρδισε εκτός έδρας την Μακάμπι Τελ Αβίβ (84-74).

Πέρα από τις γνωστές απουσίες των Ναν, Σλούκα, Φαλ και Χέιζ-Ντέιβις, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενδέχεται να στερηθεί και τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμαμτισμένο στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports Prime.