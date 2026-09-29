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Για παραβάσεις στα προκριματικά των τριών διοργανώσεων της UEFA και στη League Phase του Champions League.

Ποινές συνολικού ύψους 140.500 ευρώ επέβαλε η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ για παραπτώματα και παραβάσεις κατά τη διάρκεια των προκριματικών για τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι απόφαση για της ποινές ελήφθη κατά τη διάρκεια των τελευταίων συνεδριάσεων στις 10 και 23 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι ποινές

ΑΕΚ (81.000 ευρώ)

1.ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 - 26 Αυγούστου 2026 – Champions League

Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA (Πρόστιμο 20.000 ευρώ)

Ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 46.01(c) των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA. (Πρόστιμο 5.000 ευρώ)

Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. (Πρόστιμο 2.000 ευρώ)

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. (Πρόστιμο 18.000 ευρώ)

2.ΑΕΚ – ΛΑΣΚ 1-0 - 8 Σεπτεμβρίου 2026 – Champions League

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Παραβάσεις και ποινές:

Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA (Πρόστιμο 18.000 ευρώ)

Χρήση δείκτη λέιζερ, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(d) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. (Πρόστιμο 18.000 ευρώ)

Παναθηναϊκός (35.500 ευρώ)

1.ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός 1-2 - 11 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Άναμμα βεγγαλικών ή άλλων αντικειμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 16(2)(c) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. (Πρόστιμο 7.000 ευρώ)

2.Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 - 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παραβάσεις:

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

Καθυστερημένη έναρξη του αγώνα από τον προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ, σύμφωνα με το Άρθρο 11(2)(h).

Ποινές:

Πρόστιμο 25.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό.

Προειδοποίηση στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

3.Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός 1-2 - 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. (Πρόστιμο 3.500 ευρώ)

ΠΑΟΚ (20.000 ευρώ)

1.ΠΑΟΚ – Μπραν 1-1 - 20 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση: Παρεμπόδιση των δημόσιων διαδρόμων διέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 38 των Κανονισμών Ασφάλειας και Προστασίας της UEFA. (Πρόστιμο 20.000 ευρώ)

2.Μπραν – ΠΑΟΚ 3-2 - 27 Αυγούστου 2026 – Conference League

Παράβαση : Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA.

: Ακατάλληλη συμπεριφορά της ομάδας, σύμφωνα με το Άρθρο 15(4) του Πειθαρχικού Κανονισμού της UEFA. Ποινή: Προειδοποίηση.

ΟΦΗ (4.000 ευρώ)

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0 - 20 Αυγούστου 2026 – Europa League