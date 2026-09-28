Διαφορετικές τιμές στο ράφι και την απόδειξη οδήγησαν στην επιβολή προστίμου στο Πλαίσιο Computers από την Περιφέρεια Αττικής.

Πρόστιμο συνολικού ύψους 2.500 ευρώ επιβλήθηκε στην επιχείρηση «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. – ΔΑΒΑΚΗ 33, ΚΑΛΛΙΘΕΑ», έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα στις 15 Σεπτεμβρίου και κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις που αφορούν την αναγραφή και τη χρέωση τιμών σε σχολικά είδη.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1231933/25-09-26 απόφαση, το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών διαπίστωσε συνολικά τρεις παραβάσεις, οι οποίες αφορούν τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

Οι δύο από τις παραβάσεις σχετίζονται με περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή που αναγραφόταν στην πινακίδα του ραφιού ήταν χαμηλότερη από την τιμή που τελικά χρεώθηκε στο ταμείο. Η τρίτη αφορά την απουσία τιμής ανά μονάδα μέτρησης σε προϊόν, στοιχείο που προβλέπεται ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να συγκρίνει ευκολότερα τις τιμές. Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε αρχικά ότι για το προϊόν «μαρκαδόροι υπογράμμισης Faber Castell 3+1», κωδικός 1548, υπήρχε αναρτημένη στο ράφι τιμή λιανικής 2,69 ευρώ. Ωστόσο, στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής το ίδιο προϊόν χρεώθηκε 3,59 ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης και της χρεωθείσας τιμής ανέρχεται σε 0,90 ευρώ, ποσό που χαρακτηρίστηκε ως είσπραξη υπερτιμήματος. Ανάλογη περίπτωση διαπιστώθηκε και για δεύτερο σχολικό είδος. Πρόκειται για το «μηχανικό μολύβι ENERGIZE 0,5mm», το οποίο έφερε στο ράφι τιμή 2,39 ευρώ, ενώ στην απόδειξη ταμειακής μηχανής εμφανίστηκε χρέωση 2,59 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά ήταν 0,20 ευρώ.

Ο έλεγχος εντόπισε, παράλληλα, και μία διαφορετικού τύπου παράβαση, η οποία αφορούσε την τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Συγκεκριμένα, στην πινακίδα τιμής του προϊόντος «τετράδιο μαθητή, ριγέ 17x25 cm, μάρκας Goomby, 50 φύλλων», με τιμή πώλησης 0,49 ευρώ, δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή ανά φύλλο.

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Με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, επιβλήθηκε συνολικό διοικητικό πρόστιμο 2.500 ευρώ.