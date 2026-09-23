Οι έλεγχοι στις τιμές των σχολικών ειδών από το ράφι στο ταμείο έφεραν πρόστιμο σε υποκατάστημα της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Η Περιφέρεια Αττικής επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στο σούπερ μάρκετ «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», μετά από έλεγχο σε κατάστημα της αλυσίδας στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την απόφαση κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου στο υποκατάστημα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 43-45, διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις που αφορούν την τιμολόγηση.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε ένα πακέτο με «μαρκαδόρους BIC KIDS 12 τεμαχίων». Στην πινακίδα της τιμής στο ράφι αναγραφόταν τιμή 1,75 ευρώ, ωστόσο στο ταμείο το ίδιο προϊόν χρεώθηκε 2,36 ευρώ. Έτσι, ο καταναλωτής πλήρωσε 61 λεπτά περισσότερα από την τιμή που αναγραφόταν στο ράφι. Η συγκεκριμένη διαφορά χαρακτηρίστηκε από τις ελεγκτικές αρχές ως είσπραξη υπερτιμήματος.

Η δεύτερη παράβαση αφορούσε ένα τετράδιο μαθητή SKAG, ριγέ, 50 φύλλων, το οποίο πωλούνταν προς 1 ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, στην πινακίδα τιμής του προϊόντος δεν αναγραφόταν η τιμή ανά μονάδα μέτρησης, δηλαδή η τιμή ανά φύλλο.

Για τις δύο παραβάσεις επιβλήθηκε συνολικά διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Στο ποσό προστίθεται επίσης Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής 2,40%, το οποίο ανέρχεται σε 36 ευρώ.