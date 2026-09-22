Ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί εκ νέου τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί στη Βουλή για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων.

Να απαντήσει γιατί ο έλεγχος στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων είναι απαγορευτικός για την κυβέρνηση καλεί ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήνοντας παράλληλα αιχμές ότι απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις περιορίζονται σε επιδοτήσεις, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες της ακρίβειας και τελικά μέρος τους καταλήγει στα ταμεία των διυλιστηρίων.

Στην ανάρτησή του επικαλείται τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026, αναφέροντας ότι η HELLENiQ ENERGY κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ύψους 734 εκατ. ευρώ, ενώ η Motor Oil εμφάνισε λειτουργική κερδοφορία 1,047 δισ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο ανεξάρτητος βουλευτής καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων και να μην αναμένει, όπως σημειώνει, την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

{https://www.facebook.com/sfamellos/posts/pfbid02ZdgoaLY85eCJ8LspQwrL4o1GLNxf48KfKcjjNX1U81GcZhZaFUQpwmiwemD7rtZ7l}

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Τα ερωτήματα προς τον πρωθυπουργό

Ο Σωκράτης Φάμελλος καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί στη Βουλή για την πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην ακρίβεια των καυσίμων.

Ειδικότερα, θέτει τρία ερωτήματα:

Γιατί αρνείται να παρέμβει στα ακραία και προκλητικά κέρδη των διυλιστηρίων παρότι είναι βασικός παράγοντας της ακρίβειας καυσίμων;

Θα προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση των ουρανοκατέβατων κερδών;

Προτίθεται να μειώσει άμεσα τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ στα καύσιμα;

Ο Σωκράτης Φάμελλος δηλώνει ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στα καύσιμα αποτελεί άμεσο μέτρο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ενώ παράλληλα ζητά κυβερνητική παρέμβαση στο ζήτημα της κερδοφορίας των διυλιστηρίων.

Η παρέμβαση Φάμελλου έρχεται στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης για το κόστος των καυσίμων και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.