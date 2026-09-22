Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπόμενα όρια για όσο διαρκεί η κρίση προτείνει, μεταξύ άλλων, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Συνέντευξη στο MEGA News Radio 104,6 παραχώρησε ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στην τρέχουσα κατάσταση των ανατιμήσεων στα καύσιμα, όσο και στο τι χρειάζεται προκειμένου να γίνει μία ολική ανασύνθεση στον χώρο της Αριστεράς.

Αναφερόμενος στη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης επισήμανε ότι η συγχώνευση διαφορετικών σωμάτων σε μεγαλύτερες αρχές μπορεί στην πράξη να οδηγήσει στην αποδυνάμωσή τους.

«Ο καλύτερος τρόπος να απενεργοποιήσεις κάποια σώματα είναι να τα συγχωνεύσεις σε ένα μεγαλύτερο και ευρύτερο σώμα, όπου πλέον χάνεται ο διαχειριστικός έλεγχος και ενδεχομένως η βούληση και η διάθεση να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι», σημείωσε.

Έφερε ως παράδειγμα την Επιθεώρηση Εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που χρειάζεται είναι να αφεθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και χωρίς παρεμβάσεις από τρίτα πρόσωπα».

«Προκλητικές οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης»

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στάθηκε στην ενεργειακή κρίση και στη νέα αύξηση των τιμών των καυσίμων. Για το πετρέλαιο θέρμανσης χαρακτήρισε «προκλητικές» τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

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«Μιλάμε για μια εγγυημένη τιμή εκκίνησης 1,75 ευρώ, η οποία είναι περίπου 60% πάνω από την περσινή τιμή εκκίνησης. Το πετρέλαιο πέρυσι άνοιξε περίπου στο 1,10», ανέφερε.

Στα κατώτατα όρια ο ΕΦΚ - ΦΠΑ 6% στα καύσιμα

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης χαρακτήρισε μη πειστικό το κυβερνητικό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

«Δεν είναι απλώς ψέμα. Είναι και προκλητικό ψέμα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η φορολογική πολιτική αποτελεί ζήτημα εθνικής πολιτικής και ότι η κυβέρνηση διαθέτει περιθώρια παρέμβασης.

Η πρόταση της Νέας Αριστεράς, όπως την παρουσίασε, είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα επιτρεπόμενα όρια για όσο διαρκεί η κρίση, τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και στα καύσιμα κίνησης. Για την αμόλυβδη ανέφερε τη μείωση του ΕΦΚ από περίπου 0,70 ευρώ ανά λίτρο στο κατώτατο επίπεδο των περίπου 0,35 ευρώ, ενώ παράλληλα πρότεινε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24% στο 6%.

«Με ένα τέτοιο πακέτο θα μπορούσαμε να πάμε την αμόλυβδη περίπου στο 1,50 ευρώ και το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,20 ευρώ το λίτρο», ανέφερε.

Ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει την ακρίβεια ως δημοσιονομική ευκαιρία

Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε αυτές τις παρεμβάσεις, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι πρόκειται για συνειδητή επιλογή οικονομικής πολιτικής. «Ο κ. Μητσοτάκης αντιμετωπίζει την ακρίβεια και την κρίση ως δημοσιονομική ευκαιρία», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η υψηλή έμμεση φορολογία σε συνδυασμό, όπως σημείωσε, με την ολιγοπωλιακή διάρθρωση βασικών αγορών οδηγεί σε αύξηση των τιμών και ταυτόχρονα σε αύξηση των φορολογικών εσόδων.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια στρατηγική επιλογή: να αφήνει την έμμεση φορολογία υψηλή ώστε να αυγατίζουν τα δημόσια έσοδα και στη συνέχεια να έχει τη δυνατότητα να μοιράζει χρήμα», ανέφερε.

Πλαφόν και στα κέρδη των διυλιστηρίων

Ο Επικεφαλής της Νέας Αριστεράς επέμεινε ότι η μείωση των φόρων πρέπει να συνοδευτεί από παρέμβαση και στα περιθώρια κέρδους.

«Λέμε ταυτόχρονα να υπάρχει πλαφόν και στα διυλιστήρια», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί η παρέμβαση να περιορίζεται στα πρατήρια και στις εταιρείες εμπορίας, αφήνοντας εκτός την αρχή της αλυσίδας.

Αναφέρθηκε ειδικά στην κερδοφορία των δύο μεγάλων διυλιστηρίων της χώρας, υποστηρίζοντας ότι τα οικονομικά τους αποτελέσματα και τα μερίσματα που διανέμουν καταδεικνύουν «μια μεγάλη αναδιανομή του εισοδήματος».

«Δεν μπορεί να μπαίνει πλαφόν στα βενζινάδικα και στις εταιρείες διακίνησης πετρελαιοειδών και να μην μπαίνει στα διυλιστήρια», τόνισε.

«Εγκληματικό ότι δεν επενδύσαμε στην αποθήκευση ενέργειας»

Αναφερόμενος στο συνολικότερο ενεργειακό κόστος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημείωσε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στα καύσιμα, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Άσκησε κριτική στην οριακή τιμολόγηση και στο χρηματιστήριο ενέργειας, τα οποία, κατά την εκτίμησή του, δημιουργούν μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας εις βάρος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Έχει περάσει ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι εγκληματικό ότι δεν έχουμε επενδύσει στην αποθήκευση, ώστε η φθηνή ενέργεια που παράγεται από φωτοβολταϊκά και αιολικά να μπορεί να αποθηκεύεται και να κρατάει χαμηλότερα το κόστος για επαγγελματίες και επιχειρήσεις», ανέφερε.

Η Αριστερά χρειάζεται καθαρό πολιτικό λόγο και ιδεολογική αυτοπεποίθηση

Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρθηκε στις εξελίξεις και τις ζυμώσεις στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι η κοινή δράση δεν αρκεί από μόνη της αν δεν συνοδεύεται από σαφές πολιτικό περιεχόμενο.

«Η Αριστερά πρέπει να έχει την πολιτική και ιδεολογική αυτοπεποίθηση να μιλάει για αυτά που πιστεύει με καθαρά λόγια. Να μη στρογγυλεύει τον λόγο της, να μην προσπαθεί να είναι πότε με τον έναν και πότε με τον άλλον, να μη θολώνει τα νερά», τόνισε. Όπως είπε, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει ένα πολιτικό σχήμα, αλλά «τι θα λέει αυτό το κόμμα της Αριστεράς και πώς ορίζουμε την Αριστερά στο σήμερα».

Πανελλαδική εξόρμηση και συνέδριο - Στόχος η ανασύνθεση της Αριστεράς

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ανακοίνωσε ότι το η Νέα Αριστερά προχωρά σε μια ευρεία πολιτική και οργανωτική προσπάθεια ανασύνταξης. Όπως ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες ξεκινά πανελλαδική εξόρμηση της Νέας Αριστεράς, η οποία θα οδηγήσει στο συνέδριο στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

Στόχος, όπως είπε, είναι η κομματική ανασύνταξη αλλά και η δημιουργία «διαύλων επικοινωνίας, κοινής δράσης και διαλόγου με άλλες πολιτικές δυνάμεις», χωρίς να αποκλείεται, εφόσον υπάρξει θετικό αποτέλεσμα, και η κοινή εκλογική κάθοδος. Αναφέρθηκε στον χώρο της Οικολογίας, στο ΜέΡΑ25 αλλά και σε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει θετικά μια τέτοια κατεύθυνση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα της αξιοπιστίας παραμένει κρίσιμο.

«Η μήτρα του προβλήματος της αναξιοπιστίας της Αριστεράς σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η στάση ιδιαίτερα από την περίοδο Κασσελάκη και μετά», ανέφερε.

Η κοινή εκλογική κάθοδος θα προκύψει μέσα από προγραμματικό διάλογο

Ερωτηθείς ποιοι θα μπορούσαν τελικά να συμμετέχουν σε ένα ευρύτερο σχήμα σημείωσε: «Αυτό θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία δημόσιου διαλόγου και κοινής δράσης», σημείωσε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «it takes two to tango».

Όπως είπε, οποιαδήποτε σύγκλιση πρέπει να κριθεί πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα: τη στεγαστική και ενεργειακή κρίση, την αντιμετώπιση των καρτέλ, τη φορολογική δικαιοσύνη και τις κοινωνικές πολιτικές.

Για το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισήμανε ότι η Νέα Αριστερά έχει «πολύ μεγάλες πολιτικές διαφορές», ενώ αμφισβήτησε κατά πόσο η σημερινή τους στρατηγική δείχνει πραγματική διάθεση για μια ευρύτερη πολιτική αλλαγή.

«Ο τρόπος με τον οποίο στέκονται στην κούρσα για τη δεύτερη θέση δημιουργεί ένα ζήτημα αξιοπιστίας ως προς τις πραγματικές τους προθέσεις», κατέληξε.