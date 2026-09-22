«Χρειάζεται γενναιότητα στις αποφάσεις, στα μέτρα και στις πολιτικές μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής στην ημερίδα «Υπογεννητικότητα και Οικογένεια: Συνθέτοντας Λύσεις για το Δημογραφικό Πρόβλημα».

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνεκτικής και μακρόπνοης πολιτικής για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, με επίκεντρο τη στήριξη της σύγχρονης οικογένειας και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη νέα γενιά, τόνισε ο Νίκος Χαρδαλίας στο πλαίσιο ομιλίας του σε ημερίδα για την υπογεννητικότητα.

«Το δημογραφικό είναι ένα από εκείνα τα ζητήματα που δεν χωρούν μόνο σε αριθμούς και στατιστικές», τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι η αξία της ημερίδας έγκειται στη σύνθεση λύσεων και στη συνάντηση όλων των δυνάμεων που μπορούν να συμβάλουν, δηλαδή της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, της αγοράς και των ίδιων των οικογενειών.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε στην ημερίδα «Υπογεννητικότητα και Οικογένεια: Συνθέτοντας Λύσεις για το Δημογραφικό Πρόβλημα», που διοργανώθηκε από τον όμιλο MEDIA2DAY υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, με τη μείωση των γεννήσεων, τη γήρανση του πληθυσμού και τις δυσμενείς μακροπρόθεσμες προβλέψεις να καθιστούν αναγκαία την άμεση κινητοποίηση. Ανέφερε μάλιστα, ότι πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται νέοι άνθρωποι που δυσκολεύονται να κάνουν το επόμενο βήμα, ζευγάρια που αναβάλλουν τη δημιουργία οικογένειας και γονείς που προσπαθούν καθημερινά να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το δημογραφικό ως μία από τις μεγαλύτερες μακροπρόθεσμες προκλήσεις για τη χώρα, τονίζοντας ότι η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις. «Δεν αρκούν πλέον ούτε οι προθέσεις, ούτε οι διαθέσεις, ούτε οι αναλύσεις. Χρειάζεται σχέδιο. Συνέχεια. Συντονισμός», σημείωσε, για να προσθέσει με έμφαση: «Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πατριωτικά. Και χρειάζεται γενναιότητα στις αποφάσεις, στα μέτρα και στις πολιτικές μας».

Όπως ανέφερε, το δημογραφικό συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, την εργασία, τη στέγαση, την παιδεία, την υγεία, τη φροντίδα και συνολικά με την ποιότητα ζωής. «Ένα νέο ζευγάρι δεν αποφασίζει να δημιουργήσει οικογένεια επειδή απλώς υπάρχει ένα οικονομικό επίδομα», είπε, εξηγώντας ότι η απόφαση αυτή προϋποθέτει σταθερό εισόδημα, πρόσβαση σε κατοικία, σύγχρονες δομές φροντίδας, ασφαλή σχολεία και λειτουργικές γειτονιές.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αττική, όπου, όπως επισήμανε, συνυπάρχουν διαφορετικές δημογραφικές τάσεις και ανάγκες: από περιοχές του κέντρου και του Πειραιά όπου η γήρανση είναι εντονότερη, έως περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής που εξακολουθούν να προσελκύουν νεότερα νοικοκυριά. Για τον λόγο αυτό, σημείωσε, η απάντηση στο δημογραφικό πρέπει να συνδέεται και με μια νέα αντίληψη για την περιφερειακή ανάπτυξη και την καθημερινή ζωή.

Σε αυτή την κατεύθυνση, τόνισε ότι η Περιφέρεια αξιοποιεί τους ευρωπαϊκούς πόρους του Προγράμματος «Αττική 2021–2027» για τη στήριξη της οικογένειας, πρωτίστως με τη διάθεση περίπου 336 εκατ. ευρώ για 117.000 voucher, που καλύπτουν την ένταξη σχεδόν 132.000 παιδιών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές προσχολικής αγωγής, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ. «Η δυνατότητα κάθε παιδιού να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στη φροντίδα και στη δημιουργική απασχόληση δεν αποτελεί για εμάς απλώς μια διοικητική υποχρέωση. Είναι αδιαπραγμάτευτη κοινωνική αξία», υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε ότι η Περιφέρεια επενδύει παράλληλα σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, νέες σχολικές μονάδες και στην αναβάθμιση εκπαιδευτικών υποδομών.

Ο Περιφερειάρχης συνέδεσε επίσης την κοινωνική συνοχή με την οικονομική ασφάλεια και την απασχόληση, αναφέροντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου διατίθενται 99,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 1.044 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, στάθηκε στο πρόγραμμα των 352 έργων και παρεμβάσεων στις 66 γειτονιές της Αττικής, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη δρομολογηθεί το 58,81% των έργων με ορίζοντα το 2028. «Είναι, τελικά, όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν την Αττική έναν τόπο όπου ένας νέος άνθρωπος θα θέλει όχι μόνο να εργαστεί, αλλά να μείνει, να δημιουργήσει και να μεγαλώσει την οικογένειά του», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε την ανάγκη συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, με διάρκεια, συνέχεια και μετρήσιμους στόχους, ενώ αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό και επανέλαβε ότι απαιτούνται «γενναιότερες αποφάσεις», μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας, αλλά με σαφή προτεραιοποίηση του ζητήματος. Όπως σημείωσε, η εθνική αυτή προσπάθεια οφείλει να περιλαμβάνει οικονομικά κίνητρα για τη γέννηση παιδιών, πολιτικές στέγασης για νέα ζευγάρια, ενίσχυση των δομών φροντίδας, στήριξη της εργαζόμενης μητέρας, γονικές άδειες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των πληθυσμιακών ανισορροπιών.

«Η μάχη απέναντι στην υπογεννητικότητα δεν θα κερδηθεί ούτε με ευχές, ούτε με τις διαθέσεις, ούτε με τις αναλύσεις. Η στιγμή για δράση είναι τώρα. Με σχέδιο. Με συνεργασία. Με συνέπεια. Και πάνω απ’ όλα, με πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας, με πίστη στη νέα γενιά» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.