Η πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) δήλωσε ότι η σύλληψή του έγινε αφότου είχε ήδη ανακοινωθεί ότι τέθηκαν υπό κράτηση δύο 16χρονοι με τους οποίους είχε έλθει σε επαφή διαδικτυακά μέσω εξτρεμιστικών και νεοναζιστικών κύκλων στις εφαρμογές Telegram και Discord.

Οι αρχές της Πολωνίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος ενός άνδρα που συνδέεται με νεοναζιστικές οργανώσεις για αδικήματα όπως ο σχεδιασμός επιθέσεων σε σχολείο και σε τέμενος.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Πάβελ Γκ., Πολωνός υπήκοος που γεννήθηκε το 2009 και του οποίου το επώνυμο δεν δημοσιοποιείται για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη την Παρασκευή.

Η πολωνική Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) δήλωσε ότι η σύλληψή του έγινε αφότου είχε ήδη ανακοινωθεί ότι τέθηκαν υπό κράτηση δύο 16χρονοι με τους οποίους είχε έλθει σε επαφή διαδικτυακά μέσω εξτρεμιστικών και νεοναζιστικών κύκλων στις εφαρμογές Telegram και Discord.

«Συμμετείχε σε συζητήσεις αναφορικά με προηγούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις και τους δράστες τους. Κάποιες συζητήσεις αφορούσαν επίσης τον σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων. Οι συμμετέχοντες ανέλυαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τρομοκράτες και θεωρούσαν τους δράστες πηγές έμπνευσης», δήλωσε η ABW.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντεμάρ Ζούρεκ δήλωσε ότι οι στόχοι περιελάμβαναν ένα τέμενος και ένα σχολείο. «Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία επιείκεια για τον φασισμό, το μίσος ή τον σχεδιασμό αιματηρών επιθέσεων στην Πολωνία», δήλωσε ο ίδιος μέσω Χ.

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{https://x.com/w_zurek/status/2102297309610410061}

Ο Πάβελ Γκ. αντιμετωπίζει έως και 15 χρόνια κάθειρξης. Οι δύο 16χρονοι εστάλησαν σε ειδικά κέντρα κράτησης ανηλίκων.

Με πληροφορίες από Reuters