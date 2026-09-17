Η Ρωσία θα παρουσιάσει τυχόν περιστατικά ως «τυχαία», προκειμένου να δοκιμάσει περαιτέρω τις αντοχές του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, σημειώνει ο Τουσκ.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε πως στοιχεία από τις μυστικές υπηρεσίες δείχνουν ότι η Ρωσία έχει «σχέδια για υβριδικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ανάμεσά τους και η Πολωνία» τους επόμενους μήνες.

Σε ομιλία του στο πολωνικό κοινοβούλιο, ο Τουσκ, προειδοποίησε πως η Πολωνία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «προκλήσεις πολύ πιο επικίνδυνες από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει έως τώρα» καθώς η Ρωσία αναμένεται να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ να υπερασπιστεί το έδαφος των μελών του στην ανατολική Ευρώπη.

Όπως είπε ο Πολωνός πρωθυπουργός, το ερχόμενο φθινόπωρο και ο χειμώνας πιθανόν «να είναι η πιο κρίσιμη στιγμή» για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τουσκ δήλωσε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδεικνύουν πως η Ρωσία θα παρουσιάσει τυχόν περιστατικά ως «τυχαία», προκειμένου να δοκιμάσει περαιτέρω τις αντοχές του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ενώ σήμανε συναγερμό λέγοντας πως ορισμένα ευρωπαϊκά κόμματα, τα οποία «ενισχύονται το τελευταίο διάστημα», αναζητούν απλώς μια «δικαιολογία» για να μην υπερασπιστούν την Πολωνία, τη Λετονία και τη Λιθουανία. Ζήτησε δε, μια ενιαία απάντηση σε κάθε απειλή στην περιοχή.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τουσκ δεν αποκάλυψε συγκεκριμένα σε ποιες υπηρεσίες πληροφοριών αναφερόταν.

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Από την πλευρά του ο Πολωνός υπουργός αρμόδιος για τις υπηρεσίες ασφαλείας, Τόμας Σιεμόνιακ, συναντήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, λίγες μόλις ημέρες μετά το πολυσυζητημένο ταξίδι του τελευταίου στη Ρωσία.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντίσλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, σχεδιάζει επίσης να μεταβεί στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα για επείγουσες συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τουσκ και άλλοι κορυφαίοι υπουργοί έχουν επίσης επικαλεστεί επανειλημμένα στο παρελθόν τις πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών, είτε ως απάντηση σε διαδοχικά περιστατικά ασφαλείας και προκλήσεις στον εναέριο χώρο κοντά στην Πολωνία, είτε με αφορμή συλλήψεις ατόμων που φέρονται να σχεδίαζαν δολιοφθορές για λογαριασμό ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Με πληροφορίες του Guardian