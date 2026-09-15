Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να αναμένουν αύξηση των ρωσικών προκλήσεων.

Καταδιωκτικό αεροσκάφος του NATO κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Το drone, που εκτιμάται πως εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο πιθανότατα από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας, όχι μακριά από την Κάουνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Βαλτικής.

Για την ώρα δεν έχει γίνει σαφής η προέλευσή του, ενώ νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρά της.

«Ευχαριστώ το προσωπικό της Συμμαχίας για την άμεση αντίδρασή του», τόνισε μέσω X o λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα.

«Με τη Ρωσία να εντείνει την επίθεσή της εναντίον της Ουκρανίας, η ετοιμότητα αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας. Μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO, η Λιθουανία θα υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο της», πρόσθεσε.

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Ανησυχία για εξάπλωση του πολέμου

Καταδιωκτικά και άλλα αεροσκάφη του NATO περιπολούν στους αιθέρες της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Εσθονίας αφότου τα τρία κράτη της Βαλτικής εντάχθηκαν στον οργανισμό του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού το 2004.

Αεροσκάφη της νατοϊκής αποστολής έχουν ήδη καταρρίψει ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της Εσθονίας τον Μάιο και της Λετονίας τον Ιούνιο και τον Αύγουστο.

Η παρείσφρηση στρατιωτικών drones στον εναέριο χώρο κρατών που γειτονεύουν με τη Ρωσία εγείρει ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας.

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας εναντίον της Ρωσίας, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο περιοχές στις ρωσικές ακτές στη Βαλτική. Κάπως έτσι αρκετά ουκρανικά drones έχουν καταλήξει στη Φινλανδία, στη Λετονία, στη Λιθουανία και στην Εσθονία.

Η ουκρανική πλευρά επιρρίπτει την ευθύνη στη Μόσχα, τονίζοντας πως ευθύνονται ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.