Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων της ΔΥΠΑ, Γιώργος Μακράκης, που γεννά πολλά ερωτήματα για την ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με το σωματείο των εργαζόμενων της ΔΥΠΑ, είχε εκ των πραγμάτων μεγάλο ενδιαφέρον. Ωστόσο, εμείς συγκρατήσαμε μια πολύ σοβαρή καταγγελία στην οποία προχώρησε ο πρόεδρος του σωματείου, Γιώργος Μακράκης, που γεννά πολλά ερωτήματα για την ΕΛΣΤΑΤ.

Η στατιστική υπηρεσία της χώρας, στα στοιχεία που παραθέτει τον Ιούνιο, αναφέρει ανεργία 8% (την εποχή, βέβαια, που έχουν γίνει οι εποχικές προσλήψεις στον τουρισμό) και εκτιμά ότι οι άνεργοι στη χώρα μας ήταν 381.769 άτομα.

Όμως, ο πρόεδρος του σωματείου ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία της ΔΥΠΑ εκτιμούν ότι οι άνεργοι στη χώρα μας είναι περίπου 700.000. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο.

Κάποιος δεν τα λέει καλά και θέλουμε να ελπίζουμε πως δεν είναι η ΕΛΣΤΑΤ…

Α.Γ.