Σε τριμηνιαία βάση, ο μη διορθωμένος δείκτης διαμορφώθηκε στις 135,9 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 117,7 μονάδες το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 15,5%.

Αύξηση κατά 4% κατέγραψε το μισθολογικό κόστος στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η άνοδος συνεχίζεται, ωστόσο με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους, χωρίς εποχική διόρθωση και χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο. Στην αντίστοιχη σύγκριση του δεύτερου τριμήνου του 2025 με το 2024, η αύξηση είχε φτάσει το 10,3%. Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Ο δείκτης, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς προσαρμογή για τις εργάσιμες ημέρες, σημείωσε ετήσια άνοδο 3,9%, έναντι 9,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Με διόρθωση μόνο ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, η αύξηση διαμορφώθηκε επίσης στο 3,9%, έναντι 10,1% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Σε τριμηνιαία βάση, ο μη διορθωμένος δείκτης διαμορφώθηκε στις 135,9 μονάδες το δεύτερο τρίμηνο του 2026, από 117,7 μονάδες το πρώτο τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση 15,5%. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης ανήλθε στις 133,6 μονάδες, σημειώνοντας τριμηνιαία άνοδο 0,9%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μισθολογικό κόστος εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά η ετήσια ταχύτητα αύξησής του έχει περιοριστεί σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είχε καταγραφεί ετήσια αύξηση 8,6% στον μη διορθωμένο δείκτη, η οποία επιταχύνθηκε στο 10,3% το 2025, πριν υποχωρήσει στο 4% το 2026.

Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους καταγράφει τη μεταβολή του ωρομισθίου και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας, εξαιρώντας μεταξύ άλλων τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών. Ως ωρομίσθιο υπολογίζεται ο λόγος των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.