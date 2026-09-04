Η εικόνα του Ιουνίου εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες

Επιτάχυνση κατέγραψε η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2026, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 12,9% σε ετήσια βάση και την παραγωγή υπηρεσιών κατά 9,3%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι δείκτες αφορούν τους τομείς μεταφορών, καταλύματος και εστίασης, ενημέρωσης και επικοινωνίας, διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, επαγγελματικών και τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Η εικόνα του Ιουνίου εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τους προηγούμενους δύο μήνες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 1,9% τον Απρίλιο και κατά 11,5% τον Μάιο, πριν φτάσει στο +12,9% τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, σημειώθηκε περαιτέρω άνοδος 0,9%.

Ισχυρή ώθηση από τον τουρισμό

Ισχυρότερη ώθηση δίνει ο τουριστικός κλάδος. Στον τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 28,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Ειδικά στις υπηρεσίες καταλύματος η αύξηση έφτασε το 40%, ενώ στην εστίαση περιορίστηκε στο 4,2%. Είχε προηγηθεί ακόμη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, κατά 52,6%, στον κύκλο εργασιών των καταλυμάτων τον Μάιο.

Θετική ήταν και η εικόνα στις μεταφορές, όπου ο τζίρος αυξήθηκε κατά 11% τον Ιούνιο. Οι πλωτές μεταφορές σημείωσαν άνοδο 11,9%, οι αεροπορικές 9% και οι χερσαίες μεταφορές 9,6%. Ιδιαίτερα μεγάλη μεταβολή καταγράφηκε στις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,8% σε ετήσια βάση και κατά 24,4% σε σύγκριση με τον Μάιο.

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Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 11,8%. Ξεχώρισαν οι δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και παροχής συμβουλών, με ετήσια αύξηση 25,4%, καθώς και οι υπηρεσίες πληροφορίας με 25,6%.

Πτώση του κύκλου εργασιών στην ακίνητη περιουσία

Αντίθετη πορεία ακολούθησε η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, όπου καταγράφηκε μεγάλη ετήσια πτώση του κύκλου εργασιών κατά 40,4% τον Ιούνιο, μετά από μειώσεις 24,9% τον Απρίλιο και 32,4% τον Μάιο. Σε μηνιαία βάση η υποχώρηση τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 8,6%.

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες ο τζίρος αυξήθηκε συνολικά κατά 9,8%. Αξιοσημείωτη ήταν η επίδοση στις «άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες», όπου η αύξηση έφτασε το 35,6%, ενώ οι αρχιτεκτονικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες μηχανικών και οι τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις κατέγραψαν άνοδο 18,9%.

Ανάλογη, αν και ηπιότερη, είναι η εικόνα στον δείκτη παραγωγής υπηρεσιών. Τον Ιούνιο αυξήθηκε συνολικά κατά 9,3% σε ετήσια βάση και κατά 2,5% σε μηνιαία. Στον τομέα καταλύματος και εστίασης η παραγωγή ενισχύθηκε κατά 27,4%, με τα καταλύματα να καταγράφουν άνοδο 34,8%. Αντίθετα, η παραγωγή στην εστίαση μειώθηκε κατά 5,6%.