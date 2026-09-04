Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού φυσικού αερίου, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, διαμορφώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στα 72,06 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Άνοδο σχεδόν 80% έχει καταγράψει η τιμή του φυσικού αερίου μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες, καθώς από τα 40,17 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 18 Ιουνίου έχει εκτιναχθεί πλέον πάνω από τα 72 ευρώ. Η νέα άνοδος αποτυπώνει την έντονη νευρικότητα στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή περιορίζει τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αυξάνει την ανησυχία για την επάρκεια των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

Αύξηση 31,89 ευρώ

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ολλανδικού φυσικού αερίου, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, διαμορφώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στα 72,06 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σε σύγκριση με τις 18 Ιουνίου, η αύξηση φτάνει τα 31,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα ή περίπου το 79,4%.

Παρά τις διακυμάνσεις στις συναλλαγές, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο οδεύει προς τέταρτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, καταγράφοντας κέρδη άνω του 7% σε εβδομαδιαία βάση. Οι τιμές στην Ευρώπη και την Ασία έχουν φτάσει τις τελευταίες ημέρες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων περισσότερων από τρία χρόνια, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Στενά Ορμούζ

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του LNG μεταφερόταν μέσω της συγκεκριμένης οδού προς τις διεθνείς αγορές. Παρότι ορισμένα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά, οι εξαγωγές LNG του Κατάρ παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνεχίζουν τις φορτώσεις LNG στον Περσικό Κόλπο, όμως οι συνολικές ροές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη ταχύτερης αναπλήρωσης των αποθεμάτων της. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι γεμάτες περίπου κατά 66%, στο χαμηλότερο εποχικό επίπεδο που έχει καταγραφεί, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 54%.

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Η περιορισμένη διαθεσιμότητα LNG και τα χαμηλά αποθέματα αυξάνουν τον κίνδυνο εντονότερου ανταγωνισμού μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για διαθέσιμα φορτία όσο πλησιάζει ο χειμώνας, διατηρώντας ισχυρές ανοδικές πιέσεις στις τιμές και την αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά.