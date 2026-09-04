Η νέα BMW iX3 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV της γερμανικής εταιρείας.

Η νέα BMW iX3 φέρνει τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας που δεν προειδοποιούν απλώς τον οδηγό, αλλά μπορούν να επέμβουν, να διορθώσουν την πορεία και να αποτρέψουν ατύχημα.

Η νέα BMW iX3 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV της γερμανικής εταιρείας. Είναι το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse που δείχνει στην πράξη πώς η BMW αντιλαμβάνεται το αυτοκίνητο της επόμενης γενιάς, με την τεχνολογία να αποκτά ολοένα πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινή οδήγηση.

Στην περίπτωση της iX3, η ασφάλεια περνά σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Τα συστήματα υποβοήθησης δεν περιορίζονται πλέον σε μια προειδοποιητική ένδειξη ή σε έναν ήχο που ενημερώνει τον οδηγό ότι κάτι επικίνδυνο συμβαίνει. Αντίθετα, μπορούν να αναλάβουν δράση και να επέμβουν στην οδήγηση, όταν εκτιμήσουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος.

Δεν ανοίγει την πόρτα αν υπάρχει υποψία ατυχήματος

Μία από τις πιο εντυπωσιακές λειτουργίες αφορά την πόρτα του αυτοκινήτου. Το γνωστό φαινόμενο όπου ένας επιβάτης ανοίγει την πόρτα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου χωρίς να αντιληφθεί έναν ποδηλάτη ή ένα άλλο όχημα που πλησιάζει από πίσω μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα. Η νέα iX3 έρχεται να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο.

Μέσω των αισθητήρων και των πλευρικών ραντάρ της, το ηλεκτρικό SUV μπορεί να αντιληφθεί την προσέγγιση άλλου χρήστη του δρόμου. Εάν διαπιστώσει ότι το άνοιγμα της πόρτας εγκυμονεί κίνδυνο, μπορεί να καθυστερήσει προσωρινά την απασφάλισή της. Με άλλα λόγια, η BMW iX3 μπορεί κυριολεκτικά να «πει» στον επιβάτη να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα πριν ανοίξει την πόρτα.

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Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στις πόλεις, όπου ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα κινούνται συχνά σε πολύ μικρή απόσταση από σταθμευμένα οχήματα. Είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η σύγχρονη τεχνολογία επιχειρεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο τα μηχανικά λάθη, αλλά και τις στιγμιαίες ανθρώπινες παραλείψεις.

Παρεμβαίνει πριν γίνει η σύγκρουση

Η ενεργητική παρέμβαση της iX3 δεν σταματά στην πόρτα. Το αυτοκίνητο μπορεί να επέμβει και στην πορεία του, όταν αντιληφθεί ένα ξαφνικό εμπόδιο. Σε περίπτωση που ένας πεζός ή ένας ποδηλάτης εμφανιστεί απροσδόκητα μπροστά από το όχημα, το σύστημα μπορεί να πραγματοποιήσει διορθωτική κίνηση στο τιμόνι, βοηθώντας τον οδηγό να αποφύγει τη σύγκρουση.

Παράλληλα, η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει σε σενάρια όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικής σύγκρουσης. Η iX3 αναλύει συνεχώς το περιβάλλον γύρω της και, όταν εντοπίσει έναν άμεσο κίνδυνο, μπορεί να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Στόχος δεν είναι να αντικαταστήσει τον οδηγό, αλλά να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας όταν ο χρόνος αντίδρασης του ανθρώπου δεν επαρκεί.

Ανάλογη λογική ακολουθεί και το σύστημα αυτόματης πέδησης, το οποίο έχει διευρυμένες δυνατότητες αναγνώρισης αντικειμένων και μπορεί να αντιδράσει ακόμη και όταν στην πορεία του αυτοκινήτου βρεθεί κάποιο ζώο. Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη του πόσο περισσότερο «βλέπουν» και αντιλαμβάνονται πλέον τα σύγχρονα αυτοκίνητα το περιβάλλον τους.

Όταν ο οδηγός δεν μπορεί να αντιδράσει

Ακόμη πιο σημαντική είναι η δυνατότητα αντίδρασης όταν το πρόβλημα δεν βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά πίσω από το τιμόνι. Η νέα iX3 διαθέτει τεχνολογία παρακολούθησης της προσοχής του οδηγού και μπορεί να αναγνωρίσει εάν αυτός δεν είναι πλέον σε θέση να συνεχίσει με ασφάλεια. Σε ένα τέτοιο σενάριο, το αυτοκίνητο μπορεί να μειώσει την ταχύτητά του, να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια, να ενεργοποιήσει τα αλάρμ και να καλέσει αυτόματα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η BMW έχει φροντίσει ακόμη και για ένα πολύ συνηθισμένο λάθος κατά τους ελιγμούς στάθμευσης: το πάτημα του γκαζιού αντί του φρένου. Σε πολύ χαμηλές ταχύτητες και όταν υπάρχει εμπόδιο σε κοντινή απόσταση, το σύστημα μπορεί να αντιληφθεί την απότομη επιτάχυνση και να περιορίσει την εντολή, ακινητοποιώντας το αυτοκίνητο πριν προκληθεί σύγκρουση.

Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται μία νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική με σημαντικά αυξημένη υπολογιστική ισχύ. Η iX3 μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων από κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να αναγνωρίζει κινδύνους και να αποφασίζει μέσα σε ελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου εάν χρειάζεται να επέμβει.

Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μήνυμα που στέλνει η νέα BMW iX3. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου περνά πλέον από την εποχή της απλής προειδοποίησης στην εποχή της ενεργής προστασίας. Το αυτοκίνητο δεν περιμένει πάντα από τον οδηγό να αντιδράσει. Παρακολουθεί, υπολογίζει, προβλέπει και, όταν χρειάζεται, παρεμβαίνει.

Η iX3 αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη γεύση μιας νέας γενιάς BMW στην οποία η τεχνολογία δεν βρίσκεται απλώς πίσω από την οδήγηση, αλλά δίπλα στον οδηγό. Και το γεγονός ότι μπορεί να διορθώσει την πορεία, να φρενάρει για ένα εμπόδιο ή ακόμη και να μην επιτρέψει το άνοιγμα μιας πόρτας όταν πλησιάζει ποδηλάτης, δείχνει πόσο διαφορετικό θα είναι το επίπεδο ασφάλειας στα αυτοκίνητα των επόμενων ετών.