Οξύ πρόβλημα στέγασης για τους εκπαιδευτικούς στην Ύδρα: Σοβαρή καταγγελία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού

Σε απόγνωση βρίσκονται νεοδιορισμένοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στην Ύδρα, όπου - σύμφωνα με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Αργοσαρωνικού - οι ιδιοκτήτες ζητούν έως και 880 ευρώ τον μήνα για τη μίσθωση κατοικίας, ποσό απλησίαστο για τους μισθούς των εκπαιδευτικών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της τουριστικής σεζόν, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες αρνούνται να διαθέσουν τα σπίτια τους πριν από τον Νοέμβριο, αναγκάζοντας τους εκπαιδευτικούς να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία με ημερήσιο κόστος που ξεπερνά τα 75 ευρώ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του σωματείου των εκπαιδευτικών

Μπροστά στο σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι εκπαιδευτικοί – νεοδιόριστοι και αναπληρωτές – με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ζητάμε την παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι τιμές των ενοικίων που ζητούνται από ιδιοκτήτες σπιτιών είναι απαγορευτικές για τους μισθούς των συναδέλφων που έρχονται στο νησί για να διδάξουν. Ενοίκια με ύψος 550-880 ευρώ, που ζητούνται, είναι έξω από τις μισθολογικές δυνατότητες νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Επιπλέον ιδιοκτήτες αναφέρουν στους συναδέλφους ότι μπορούν να τους διαθέσουν τα σπίτια τους από το Νοέμβριο και μετά. Αυτό σημαίνει ότι ούτε και με τις υψηλές τιμές των ενοικίων μπορεί να εξασφαλιστεί άμεσα, στέγη για τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτοί τη στιγμή αναζητούν σπίτι στην Ύδρα, μένουν σε ξενοδοχεία με ημερήσιο κόστος 75€ και πάνω. Η όλη αυτή κατάσταση διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δύσκολο κλίμα για τη δυνατότητα παραμονής των συναδέλφων στο νησί και για την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ζητάμε την παρέμβαση του Δήμου Ύδρας για την εύρεση στέγης μπροστά στη νέα σχολική χρονιά.

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Α – Ενοικίαση από το Δήμο σπιτιών ή δωματίων ξενοδοχείων. Επιδότηση των συναδέλφων για όσα έχουν πληρώσει ήδη σε ξενοδοχεία και

Β – Αύξηση του επιδόματος διαβίωσης των εκπαιδευτικών στο νησί και επέκταση του και στους νεοδιόριστους.