«Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε«, έγραψε φίλος της.

Η Μαρία Κανελλοπούλου έκανε μία ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, η οποία ξάφνιασε τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας έγραψε μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη πρόταση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», δίχως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτησή της δημοφιλούς καλλιτέχνιδας προκάλεσε αμέσως την έντονη ανησυχία και το ενδιαφέρον των ακολούθων της.

Διαβάστε περισσότερα στο star.gr