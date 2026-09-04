Στις φυλακές της Δράμας, 300 κρατούμενοι δεν έχουν καν κρεβάτι για να κοιμηθούν και είναι υποχρεωμένοι να ξαπλώνουν στο δάπεδο!!!

Εικόνα ασφυξίας επικρατεί στις φυλακές της χώρας μας καθώς ο αριθμός των κρατουμένων καταγράφει αυτή τη στιγμή θλιβερό ιστορικό ρεκόρ!

Στο πάτωμα κοιμούνται δεκάδες κρατούμενοι

Για πρώτη φορά οι έγκλειστοι στα σωφρονιστικά καταστήματα ανέρχονται στους 14.055 , με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι να κοιμούνται αναγκαστικά στο πάτωμα!. Είναι χαρακτηριστικό πως στις φυλακές της Δράμας, 300 κρατούμενοι δεν έχουν καν κρεβάτι για να κοιμηθούν και είναι υποχρεωμένοι να ξαπλώνουν στο δάπεδο!!!

Ανησυχητικός όμως είναι ο ρυθμός με τον οποίο οδηγούνται στις φυλακές τα ανήλικα παιδιά, ο αριθμός των οποίων είναι 60% μεγαλύτερος από εκείνον του Σεπτεμβρίου του 2024. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει ο γνωστός ποινικολόγος, Διδάκτωρ της Νομικής Ευτύχης Φυτράκης, οι ανήλικοι κρατούμενοι φτάνουν πλέον τους 114.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Φυτράκης, «τα προχθεσινά στοιχεία των φυλακών ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Οι κρατούμενοι (για πρώτη φορά ιστορικά) ξεπέρασαν τους 14 χιλιάδες (14.055), καθώς σ' ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 1180 (9,17%). Συνολικός υπερπληθυσμός: 130%.

Εν τω μεταξύ, οι ανήλικοι κρατούμενοι έφτασαν (πρώτη φορά) τους 114 (από 54 το Σεπτ 2024, δηλ. +60%).

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Τέλος, πάλι για πρώτη φορά, μια φυλακή "νέου" τύπου 600 θέσεων, αυτή της Δράμας, ξεπέρασε το όριο των 900 κρατουμένων (903), σημειώνοντας ποσοστό υπερπληθυσμού 150,5%. Απλά: εκεί 300 άνθρωποι κοιμούνται στο πάτωμα!

Το πράγμα φαίνεται εντελώς ανεξέλεγκτο ενώ οι δύο «ψευτοαποσυμφορήσεις» δεν λειτούργησαν. Κι όμως αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να συνιστά πρόβλημα για την κυβέρνηση, όσο η ακροδεξιά ατζέντα κυριαρχεί». Ο κ. Φυτράκης, καταλήγοντας διερωτάται: «Μίλησε κανείς για "απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση" των συνανθρώπων μας;»

Νέα καταδίκη της Ελλάδας από ΕΔΔΑ για τον υπερπληθυσμό των φυλακών

Κι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγες ημέρες, στις 27 Αυγούστου, δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ακόμη μία καταδικαστική για την Ελλάδα απόφαση αναφορικά με τις απαράδεκτες συνθήκες κράτησης στις φυλακές της χώρας μας. Η απόφαση έρχεται να στηλιτεύσει για ακόμη μία φορά τον υπερπληθυσμό στα κελιά και την έλλειψη στοιχειώδους προσωπικού χώρου για τους κρατουμένους.

«Η Ελλάδα εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς αυξημένης εποπτείας από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκτέλεση των αποφάσεων που αφορούν στο εν λόγω ζήτημα ενώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) έχει επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες κράτησης στη χώρα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις προς την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων του σωφρονιστικού συστήματος.

Οι προσφεύγοντες, οι οποίοι είχαν κρατηθεί κατά την περίοδο 2016–2019 στο Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, είχαν προσφύγει στο ΕΔΔΑ, επικαλούμενοι παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης), υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως ο χώρος που αναλογούσε σε κάθε κρατούμενο ήταν μικρότερος των 3 τ.μ. «Από τους πίνακες που προσκόμισε η ελληνική κυβέρνηση προέκυπτε ότι σε τέσσερις από τις εννέα καταγραφές που είχαν γίνει ο αριθμός των κρατουμένων υπερέβαινε την επίσημη χωρητικότητα του καταστήματος. Η πρόδηλη έλλειψη προσωπικού χώρου δεν μπορούσε να θεωρηθεί σύντομη, περιστασιακή ή ήσσονος σημασίας κατά την έννοια της νομολογίας του και, ως εκ τούτου, έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ, χωρίς να κρίνει αναγκαίο να εξετάσει χωριστά τις λοιπές αιτιάσεις σχετικά με τις συνθήκες κράτησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου με δεδομένο μάλιστα η απόφαση αυτή κατά της Ελλάδας δεν αποτελεί, ωστόσο, μεμονωμένη περίπτωση στη νομολογία του ΕΔΔΑ.