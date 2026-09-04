Οι γονείς του μωρού ισχυρίζονται ότι οι μαχαιριές είναι μεταθανάτιες και έγιναν στην προσπάθεια τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη όπου το φύλαγαν για να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι.

Την ώρα που η κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τις αποκαλύψεις για τη νοσηρή υπόθεση της Κυψέλης η οποία αναδεικνύει την ανυπαρξία κοινωνικών υπηρεσιών για την παιδική προστασία, οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να λογοδοτήσουν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν στην ανακρίτρια, λαμβάνοντας ωστόσο προθεσμία για να απολογηθούν.

Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη

Το πρωί στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν τόσο ο 43χρονος όσο και η 38χρονη σύντροφός του που εμφανίζονται ως γονείς του μωρού, μαζί με τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης τους. Ωστόσο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη οπότε και θα επανέλθουν στο ανακριτικό γραφείο.

Οι γονείς του 9 μηνών βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα στο σπίτι της οδού Θάσου, στην Κυψέλη που αντιμετωπίζουν βαρύτατα αδικήματα καθώς, σύμφωνα με την κατηγορία, ευθύνονται για το θάνατο του, αρνούνται πως σκότωσαν το μωρό.

Η ιατροδικαστική έκθεση ωστόσο είναι «καταπέλτης», μιλώντας ευθέως για εγκληματική ενέργεια με τον ιατροδικαστή να διαπιστώνει πως το άτυχο βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές πισώπλατα.

Οι γονείς του μωρού αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση

Οι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ, αμφισβητούν την ιατροδικαστική έκθεση. Οι γονείς του μωρού ισχυρίζονται ότι οι μαχαιριές είναι μεταθανάτιες και έγιναν στην προσπάθεια τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη όπου το φύλαγαν για να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι.

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Μάλιστα, αναμένεται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο σε μια προσπάθεια να αντικρούσουν τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης καθώς οι ίδιοι ισχυρίζονται πως το μωρό έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια.

«Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι' αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα», λέει ο κατηγορούμενος ενώ η 38χρονη Γερμανίδα και μητέρα του παιδιού δηλώνει αθώα και ισχυρίζεται ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

Άγνοια δηλώνει ο 26χρονος Αφγανός

Στην ανακρίτρια, θα απολογηθεί και ο 26χρονος από το Αφγανιστάν ο οποίος κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την 15χρονη κόρη του ζευγαριού η οποία μάλιστα είναι έγκυος.

Ο 26χρονος φέρεται να δηλώνει άγνοια για το θάνατο του μωρού.

Κρίσιμες θεωρούνται πάντως οι καταθέσεις των παιδιών της οικογένειας αν και, όπως φαίνεται, δεν είπαν μέχρι τώρα όλα όσα γνωρίζουν.

Για το λόγο αυτό θα κληθούν και πάλι να απαντήσουν σε ερωτήσεις σε μια προσπάθεια να συμπληρωθούν τα κομμάτια του πάζλ της υπόθεσης.

Η 15χρονη και ο 12χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφεραν πως γνώριζαν για την ύπαρξη του νεκρού μωρού στην κατάψυξη κάτι που αρνήθηκε ο 9χρονος.

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν, ήδη, προφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών.