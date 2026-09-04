Στάλθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα λόγω της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε στην Αργιθέα Παιανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Για τη φωτιά εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και μήνυμα από το 112, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εστία της φωτιάς είναι στην οδό Σουλίου. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 74 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Η φωτιά εντοπίζεται στους πρόποδες του λόφου Αργιθέας επί της οδού Σουλίου.

Πηγή: irafina.gr

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095806432348098931}

Παιανία: Φωτιά στην Αργιθέα – 74 πυροσβέστες και 5 εναέρια στο μέτωπο

Στο σημείο επιχειρούν 74 πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 30 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν τρία ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς και να αποτραπεί η επέκτασή της. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρέχοντας υποστήριξη στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις.

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Το μήνυμα του «112» για ετοιμότητα

Eιδικότερα, το μήνυμα από το «112» αναφέρει «Ενεργοποίηση 112. Πυρκαγιά στην περιοχή #Αργιθέα #Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid0HypBM8yPpsncgxGiSBpbLrwbuzedgGHkobjzHfYhL1UqTq8FSZr1Y49sEsAWGFkCl}