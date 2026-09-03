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Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης το μεσημέρι της Πέμπτης (03/09).

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν στις 14:20, ενώ πριν λίγη ώρα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο μέτωπο. Συνολικά επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από άερος, πραγματοποιούν ρίψεις 7 αεροσκάδη και 2 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδράμουν υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2095496755760497099}

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές ή υποδομές. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης.

{https://www.facebook.com/reel/1087176437196102}