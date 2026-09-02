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Η ηθοποιός έγινε 41 ετών. Οι ευχές του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Τα γενέθλιά της είχε χθες, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Γερονικολού και τα γιόρτασε με ορισμένες φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Η γνωστή ηθοποιός έγινε 41 ετών και σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πιο συγκεκριμένα, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές της διακοπές και τις βόλτες της με το σκάφος στη θάλασσα.

Στο πλευρό της, όπως φαίνεται, είχε φίλους και φυσικά τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Στο συνοδευτικό κείμενο, η Κατερίνα Γερονικολού πρόσθεσε: «Να παίζουμε. Όσο και αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή «σχολική» χρονιά σε όλους μας!!»

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Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, θέλησε να εκφράσει δημόσια το θαυμασμό του για τη σύντροφό του, καθώς της ευχήθηκε αναρτώντας ένα βίντεο αφιερωμένο σε εκείνη.

Στο σύντομο απόσπασμα συμπεριέλαβε φωτογραφίες της Κατερίνας Γερονικολού, ενώ στη συνοδευτική λεζάντα της ευχήθηκε κάνοντας χιούμορ για την ηλικία της:

«Χρόνια πολλλλλα καλά και πανέμορφα. Ευτυχισμένα τα 32 σου χρόνια».

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