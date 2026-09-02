Ο Νετανιάχου στη Λωρίδα της Γάζας – «δεν αποσυρόμαστε», δήλωσε.

Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας, τόνισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε σπάνια επίσκεψή του στον θύλακα, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι παραμένει στο τραπέζι το σχέδιο περί «μετανάστευσης» των Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας έδωσε στη δημοσιότητα νέα στοιχεία: περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις επιθέσεις του Ισραήλ στον θύλακα φέτος, παρά την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 10 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι 301 παιδιά.

Το υπουργείο Υγείας αποδίδει τους θανάτους ευθέως στις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες, αλλά δεν διευκρινίζει πόσοι από τους νεκρούς ήταν άμαχοι. Ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα αυτά τα στοιχεία, ενώ ειδικοί έχουν πει στο BBC πως η δική τους ανεξάρτητη ανάλυση συμβαδίζει με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Γάζας. Αντίθετα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αμφισβητούν τα στοιχεία.

Νετανιάχου από Γάζα: Δεν αποσυρόμαστε, ελέγχουμε την περιοχή

Σήμερα, Τετάρτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε σπάνια επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας –κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή»–, συνοδευόμενος μεταξύ άλλων από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ.

«Ελέγχουμε την περιοχή, δεν αποσυρόμαστε. Παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή. Ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας της Γάζας και θα ακολουθήσουν περισσότερα, επειδή εξαλείφουμε τους τρομοκράτες που μας απειλούν, καθημερινά», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

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«Κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας: τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατικοποίηση της Γάζας. Η Γάζα πλέον δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ. Αυτός ο στόχος έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό και πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά, αλλά θα τον ολοκληρώσουμε», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου.

{https://x.com/IsraeliPM/status/2095147595374993530}

Κατζ: Στο τραπέζι το σχέδιο για «μετανάστευση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Κατά την άποψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ίσραελ Κατζ, δεν υπάρχει πραγματική λύση για τη Γάζα χωρίς «μαζική μετανάστευση» Παλαιστινίων από τον θύλακα. Μιλώντας σε συνέδριο, υποστήριξε ότι το σχέδιο δεν έχει ακυρωθεί, παρά μόνο το «πάγωσε» ο Ντόναλντ Τραμπ, και τόνισε πως παραμένει στο τραπέζι.

«Το 80% θέλει να μεταναστεύσει. Το ελέγχουμε αυτό σε κάθε είδους έρευνες. Η Χαμάς δεν τους αφήνει και δεν υπάρχουν χώρες στον κόσμο για να τους απορροφήσουν», δήλωσε ο Κατζ.

Τον Φεβρουάριο του 2025, λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Γάζας, ωθώντας το Ισραήλ να δημιουργήσει μια διεύθυνση στο υπουργείο Άμυνας με καθήκον να διευκολύνει την «εθελοντική μετανάστευση», όπως τη χαρακτήρισαν. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος εγκατέλειψε την πρόταση, εν μέσω διεθνών αντιδράσεων και επειδή δεν υπήρχαν χώρες πρόθυμες να υποδεχθούν τους κατοίκους της Γάζας. Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα ενθαρρύνει τους κατοίκους της να παραμείνουν στον θύλακα.

«Επί του παρόντος, ο Τραμπ δεν το έχει ακυρώσει. Το έχει “παγώσει”. Όλες οι αραβικές χώρες απευθύνθηκαν σε εκείνον και του είπαν: “Θα σας δώσουμε ό,τι θέλετε, επενδύσεις, θα σας δώσουμε αφοπλισμό της Χαμάς, με αντάλλαγμα το πάγωμα”», υποστήριξε ο Κατζ. Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επέμεινε ότι δεν έχει ακυρωθεί το σχέδιο και πως συζητιέται διαρκώς, ακόμα και τώρα. «Πιστεύω ότι τελικά δεν υπάρχει άλλη λύση, προς όφελος όλων. Αλλά για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε τις ΗΠΑ και η στιγμή θα έρθει», συμπλήρωσε.

Όταν ρωτήθηκε πότε θα γίνει αυτό, είπε «όταν γίνει σαφές πως η Χαμάς δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της» βάσει του σχεδίου των ΗΠΑ. «Τότε θα πάρουμε το “πράσινο φως” για να προχωρήσουμε στρατιωτικά, εδαφικά και σε άλλους τομείς επίσης», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Times of Israel, BBC