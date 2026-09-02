Η Κλάνσι έχει παραδεχθεί ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, όμως η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη.

Διχασμένη εξακολουθεί να παραμένει η κοινή γνώμη των ΗΠΑ, καθώς σε εξέλιξη παραμένει το δικαστικό θρίλερ για την πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι. Οι ένορκοι επέστρεψαν την Τετάρτη (02/09) για τη πέμπτη ημέρα διαβουλεύσεων, χωρίς όμως να έχουν καταλήξει σε ετυμηγορία για την κατηγορούμενη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μία ημέρα μετά το σημείωμα που έστειλαν στον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν, ενημερώνοντάς τον ότι δεν μπορούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση.

Το σώμα των ενόρκων αποτελείται από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες. Την Τετάρτη, πριν οι ένορκοι επιστρέψουν στο Ανώτερο Δικαστήριο του Πλίμουθ στη Μασαχουσέτη, ο δικαστής συνομίλησε ξεχωριστά και με τους 12, θέτωντας στον καθένα από μία ερώτηση.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2095137781798338696}

Η υπόθεση τις Κλάνσι έχει συγκλονίσει της Ηνωμένες Πολιτείας. Στις 24 Ιανουαρίου 2023, η Λίντσεϊ Κλάνσι κατηγορείται ότι σκότωσε τα τρία της παιδία, την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν, χρησιμοποιώντας ιμάντες γυμναστικής. Η Κλάνσι δεν αμφισβητεί ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της, όμως υποστηρίζει ότι την ώρα των δολοφονιών δεν ήταν ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της

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Η υπεράσπισή της υποστηρίζει ότι εκείνη την περίοδο έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση και ότι ακουστικές ψευδαισθήσεις την οδήγησαν στις αποτρόπαιες πράξεις της. Παράλληα, οι δικογόροι αναφέρουν ότι η Κλάνσι είχε αναζητήσει επανειλημμένα βοήθεια για την ψυχική της κατάσταση, όμως η θεραπευτική αγωγή που έλαβε δεν ήταν η κατάλληλη.

{https://x.com/Breaking911/status/2095143761592357080}

Η εκδοχή της εισαγγελίας

Η εισαγγελία αμφισβητεί ότι η Κλάνσι βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης όταν σκότωσε τα παιδιά της. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι γνώριζε τι έκανε, είχε σχεδιάσει τις ενέργειές της και φρόντισε να απομακρύνει τον τότε σύζυγό της από το σπίτι πριν προχωρήσει στις επιθέσεις.

Μετά τον θάνατο των παιδιών, η Κλάνσι φέρεται να πήδηξε από το παράθυρο του υπνοδωματίου της σε απόπειρα αυτοκτονίας, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και να μείνει παράλυτη.

Η κατηγορούσα αρχή ζητά καταδίκη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει σε ισόβια κάθειρξη. Ωστόσο, οι ένορκοι μπορούν να εξετάσουν και ηπιότερες κατηγορίες, όπως ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού ή ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ μπορούν επίσης να κρίνουν ότι δεν είναι ποινικά υπεύθυνη λόγω της ψυχικής της κατάστασης.

Τι συμβαίνει αν οι ένορκοι δεν συμφωνήσουν

Το αδιέξοδο των ενόρκων δεν σημαίνει ότι η δίκη έχει ολοκληρωθεί. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται και το επόμενο κρίσιμο ενδεχόμενο είναι να καταφέρουν τελικά να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, ο δικαστής μπορεί να κηρύξει κακοδικία , ανοίγοντας τον δρόμο ακόμη και για νέα δίκη.

Ο συνήγορος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να οδηγηθεί η υπόθεση σε δεύτερη δίκη, εφόσον η τρέχουσα διαδικασία καταλήξει σε αδιέξοδο.

Συνελήφθη γυναίκα έξω από το δικαστήριο

Την ίδια ώρα, νέα εξέλιξη σημειώθηκε έξω από το δικαστήριο του Πλίμουθ.

Η 56χρονη Ντον Λάιτ συνελήφθη την Τρίτη (01/09), λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, και αντιμετωπίζει κατηγορία για εκφοβισμό μάρτυρα, ενόρκων ή προσώπου που παρέχει πληροφορίες στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

{https://x.com/FoxNews/status/2095160459880010168}

Η Λαιτ φέρεται να κατέγραφε τους ενόρκους καθώς αποχωρούσαν από το δικαστήριο. Η ίδια υποστήριξε ότι προσπαθούσε να φωτογραφίσει την Κλάνσι και όχι να εκφοβίσει τους ενόρκους. 'Εξω από το δικαστήριο, εκατοντάδες γυναίκες ντυμένες στα μωβ και στα ροζ συγκεντρώθηκαν προκειμένου να δείξουν τη συμπαράστασή τους στην Κλάνσι.

{https://x.com/boston25/status/2090414839302635636}

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στις ΗΠΑ για την επιλόχεια ψύχωση και τον τρόπο με τον οποίο σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορούν να επηρεάσουν την ποινική ευθύνη.

{https://x.com/Breaking911/status/2094758669686583483}

Για την ώρα, πάντως, το δικαστικό θρίλερ παραμένει ανοιχτό. Οι 12 ένορκοι συνεχίζουν να εξετάζουν τα στοιχεία, με τη δίκη να συνεχίζεται.